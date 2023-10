Le “Barbie Livornesi” sbarcano al mercatino Brocantage di Porta a Mare

Il sarcasmo livornese non poteva non andare a segno. Il film “Barbie” è stato un successo, così arriveranno al mercatino Brocantage di Porta a Mare, sabato 14 ottobre, le Barbie di casa nostra. Sono rigorosamente bambole di recupero, provenienti dai centri del riuso cittadini, lavate e pettinate, sanificate e rese a nuova vita.

Il marchio è “Mattel-avai” ed avranno i tipici nomi della tradizione popolare, perché in fondo cos’ha una Barbie in più di una Cesira?

Essendo abbigliamento e coreografia del tutto artigianali, quindi a produzione limitata, per iniziare saranno esposte solo Lara disoccupata all’Ardenza, Wanda col morto in casa ma non col pisano all’uscio , Corinna che pipa di freddo ma di ‘quarcosa’ pipa, e la Bella dalle Sette Ciglia che tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Ci sarà anche Neda, quella che regala fii e vende pesche per divorziati.

L’artista del riciclo è Giulia Siringo, che oltre a dipingere e creare con vari materiali, è anche e soprattutto una convinta sostenitrice della necessità di “dare una nuova chance agli oggetti vissuti”.

