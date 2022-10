Le bellezze di Miss Livorno 2022 alla finale nazionale di Miss BluMare 2022

Alcune delle finaliste di Miss Livorno 2022 dalla finale dell’11 agosto in Terrazza Mascagni passeranno alla finale del concorso nazionale Miss BluMare 2022, a bordo della nave “Grandiosa”

Vivere un sogno nel viaggio, assaporare appieno il mondo della moda e dello spettacolo, partecipare da protagoniste a sfilate in location affascinanti, prendere parte a set televisivi, party e ricevimenti esclusivi: tutto questo si avvererà da mercoledì prossimo per alcune delle finaliste di Miss Livorno 2022 che dalla finale dell’11 agosto in Terrazza Mascagni passeranno alla finale del concorso nazionale Miss BluMare 2022, a bordo della nave “Grandiosa”, la ammiraglia della flotta MSC. A rappresentare Livorno nella fase finale di una manifestazione divenuta negli anni sempre più importante e prestigiosa saranno la Miss Livorno in carica Ginevra Eschiti (a Miss Livorno 2022 eletta anche Miss Mercedes Gruppo Gino Spa E Miss Quilivorno.it), Ilaria Frasca (la “Miss delle Miss” in Miss Livorno), Arianna Bini (Miss Aixam Gino Spa), Gaia Tinucci (Miss DanceMaster a Miss Livorno 2022), oltre a Giulia Bertuccelli (finalista a Miss Livorno ‘22) ed a Vittoria Diop, che ha partecipato a Miss Livorno nel 2021, ma che ha conquistato il lasciapassare per accedere a Miss Blumare 2022 partecipando ad altre selezioni regionali promosse dall’Agenzia Arte & Moda di Massa (che cura il concorso in esclusiva per la Toscana, Liguria e Lombardia). A bordo della “Grandiosa”, nel corso di una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, le ragazze livornesi si contenderanno il titolo nazionale di Miss BluMare 2022 e tante altre fasce premio assieme a 54 ragazze finaliste provenienti da ogni parte d’Italia.

Il tutto si svolgerà durante la navigazione, toccando Palma di Maiorca, Barcellona, Cannes, Genova (Portofino), La Spezia (5 Terre) e Civitavecchia. In un contesto ambientale dal grande fascino ed eleganza, le “bimbe” di Miss Livorno parteciperanno a questo beauty contest nelle diverse hall e sale spettacolo della nave, di fronte agli occhi attenti della giuria e di tanti ospiti tra attori, cantanti, cabarettisti e personaggi del mondo della moda e dello sport, capitanati da Angela Melillo, ballerina, attrice e show girl, alla quale è stata assegnata la conduzione artistica della finale. Già soubrette negli spettacoli del Bagaglino, al fianco di Teo Teocoli in “Scherzi a parte”, interprete in tante fiction televisive e protagonista nel 2021 all’Isola dei Famosi, la Melillo sarà in particolare affiancata, tra gli altri, dall’hair stylist Lino Incorvaia, (portabandiera dello stile italiano all’estero, responsabile del look di Blanco al festival di Sanremo), da Marialaura De Vitis (vincitrice ne “La pupa e il secchione” e finalista dell’Isola dei famosi), da Chicca Macchi (una delle giocatrici di basket più forte di tutti i tempi), dal Mago Heldin “The illusionist” (passato alle cronache per essersi esibito di fronte a Papa Francesco, ripreso in mondovisione). Ci sarà anche “La vetrina dei talenti”, con i tre vincitori dell’International Music Contest Franco Battiato.

La “battaglia” a suon di sfilate, di fascino e simpatia che vedrà coinvolte le livornesi sulla nave “Grandiosa” sarà seguita dallo staff di Arte & Moda (promotrice di ben 54 tappe estive del concorso). Le “bimbe” labroniche uscite da Miss Livorno e “inviate” dalla Cronosax (associazione che organizza Miss Livorno da 32 anni), metteranno in campo tutta la simpatia, la spigliatezza, il loro modo di presentarsi sul palco e la loro bellezza per riuscire ancora una volta a riscuotere i tanti consensi ottenuti negli anni passati.

Condividi: