Le donne di Caruso, concerto lirico vocale e strumentale a Bibbona

Venerdì 22 marzo alle ore 21,15 nella splendida cornice del teatro Palestra di Bibbona si terrà un concerto lirico vocale e strumentale, ad ingresso gratuito, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bibbona in collaborazione con la Orfeo in Scena e Laboratorio Brunier di Lucca dal titolo Le Donne di Caruso

Venerdì 22 marzo alle ore 21,15 nella splendida cornice del teatro Palestra di Bibbona si terrà un concerto lirico vocale e strumentale, ad ingresso gratuito, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bibbona in collaborazione con la Orfeo in Scena e Laboratorio Brunier di Lucca dal titolo Le Donne di Caruso. Enrico Caruso ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica lirica. Dall’infanzia povera nei vicoli di Napoli fino alla ribalta internazionale nei grandi templi delle sette note: dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York. Quando ancora non esisteva lo star system, lui era già un divo, ammirato dagli uomini e amato dalle donne. E sono state proprie le donne a condizionare la sua vita. Amori intrecciati, passioni familiari, mogli italiane e americane, figli da matrimoni diversi. Le sorelle Ada e Rina Giachetti – entrambe cantanti – hanno amato (ricambiate) il grande tenore napoletano. Lui le ha coccolate, tradite, riprese e lasciate. Ada lasciò per lui il suo primo marito da cui aveva avuto un figlio. A Caruso la donna diede altri due figli prima di lasciarlo per il loro autista privato. Parallelamente il tenore continuava a frequentare anche Rina Giachetti, la sorella minore di Ada. Anche lei cantante, da quando lo incontrò a soli 16 anni provò per Caruso una simpatia che divenne amore e non smise mai di aspettarlo. A poco a poco, Rina sostituirà la sorella nella vita artistica e in quella familiare del cantante. Anche se alla fine lui gli preferirà la giovane americana Dorothy Benjamin, conosciuta più tardi a New York, che diventerà la sua seconda moglie. Il concerto che vi proponiamo è basato proprio sui repertori del grande tenore e delle due sorelle Giachetti. Partecipano alla serata il Soprano Roberta Ceccotti, il Soprano Maria Bruno, il Tenore Massimo Gentili accompagnati dal Pianista M° Peter Yanchuk.

Presentazione a cura di Franco Bocci. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©