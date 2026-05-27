Le donne livornesi tra memoria e identità
Giovedì 28 maggio ore 16 alle Borsi nuovo appuntamento del programma "La scuola polo culturale”: racconti, immagini e approfondimenti per riscoprire il ruolo delle donne nella costruzione della memoria collettiva di Livorno. Partecipazione gratuita
Giovedì 28 ore 16:00 un nuovo appuntamento del programma La scuola polo culturale. Un calendario di incontri a tema dedicati alla cultura, ai temi sociali, alla creatività promossi nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Sarà un viaggio tra memoria, lavoro e identità femminile nella storia della città. Attraverso racconti, immagini e approfondimenti storici, l’incontro esplorerà i ruoli, i mestieri e i saperi che hanno attraversato la vita delle donne livornesi nel tempo, riportando alla luce esperienze quotidiane spesso poco raccontate ma fondamentali nella costruzione della memoria collettiva cittadina. L’Associazione Livornese di Storia, Lettere ed Arti, nata nel 1986, promuove studi, ricerche, conferenze e pubblicazioni dedicate alla storia, alla cultura e all’identità della città di Livorno. Attraverso incontri, attività divulgative e la rivista Nuovi Studi Livornesi, contribuisce da anni alla valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale del territorio
Dove: Sala Auditorium della Scuola Borsi, via dei Cavalieri, 30
Partecipazione gratuita all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].
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