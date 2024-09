Le eccellenze della Costa degli Etruschi al Buy Tuscany

L’ambito turistico sarà presente il 26 settembre all’evento di Toscana Promozione Turistica; poi dal 27 al 29 settembre in programma due Post Tour organizzati dalla DMC per promuovere una destinazione unica dove si fondono mare, borghi, turismo termale, archeologia e location per eventi

La Costa degli Etruschi pronta a promuoversi in occasione del Buy Tuscany 2024, il grande appuntamento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica. L’evento è in programma il 26 settembre a Pisa e l’ambito Costa degli Etruschi, grazie anche alla creazione della DMC (Destination Management Company), sarà presente con l’intento di far conoscere ai buyers internazionali una destinazione unica che offre mare, enogastronomia, cultura, natura e benessere. “Proprio al Buy Tuscany – sottolinea Maurizio Biondo, coordinatore della DMC dell’ambito – presenteremo il nuovo catalogo di esperienze ideato grazie a un percorso di confronto con gli operatori. Il catalogo, in forma cartacea e digitale, è in continuo aggiornamento per includere prodotti turistici sempre più vari e in linea con le richieste del mercato”.

Non solo, perché nelle giornate dal 27 al 29 la Costa degli Etruschi ospiterà due Post Tour collegati al Buy Tuscany 2024: 22 buyers da tutto il mondo arriveranno per due tour organizzati dall’ambito insieme alla DMC. L’obiettivo è quello di promuovere la destinazione in modo unitario. Dal 27 al 29 settembre è in programma il primo Post Tour “Discover the Etruscan Coast: experience to live among culture, nature and traditional food”. Incentrato sulla promozione del turismo wedding ed enogastronomico, l’evento vedrà arrivare 12 buyers internazionali che non solo scopriranno la bellezza della costa e delle colline, ma visiteranno cantine e location ideali per matrimoni e scopriranno le infinite esperienze che offre la Costa degli Etruschi quanto a itinerari outdoor in bici, a piedi e a cavallo e le escursioni nei parchi archeologici.

Il secondo Post Tour, in programma il 28 e 29 settembre si intitola “Energies of Tuscany. From the hills to the sea, discovering mines, geysers and thermal bath” ed è pensato congiuntamente dai due ambiti Costa degli Etruschi e Valdelsa Valdicecina, puntando sul turismo slow ed il benessere. Saranno 10 i buyers che scopriranno il “cuore caldo” della Toscana, immergendosi in itinerari a piedi sulle colline attraverso i due territori, dove miniere, termalismo e geotermia si fondono in un percorso unico che intreccia natura, storia e benessere. “Il Buy Tuscany è un appuntamento essenziale per promuovere la nostra destinazione – spiega Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito Costa degli Etruschi –: saremo presenti con offerte specifiche che la DMC ha ideato coinvolgendo gli operatori. I due Post Tour organizzati con la DMC permetteranno di mettere in evidenza in modo unitario tutte le eccellenze che offre la Costa degli Etruschi, dal mare alle location per eventi, ma anche siti archeologici, sport outdoor, terme e benessere. 22 buyers arriveranno dai Paesi europei più importanti oltre che da Stati Uniti, Australia, Scandinavia e Brasile”. “Il BT si conferma per noi – spiega Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, che è capofila dell’ambito Costa degli Etruschi – un’importante occasione per promuovere la nostra destinazione agli operatori internazionali, anche in paesi diversi da quelli che storicamente rappresentano il nostro mercato principale e soprattutto in settori diversi dal balneare che resta ancora il nostro prodotto più importante. Quest’anno il nostro impegno raddoppia, infatti, oltre alla presentazione del nuovo catalogo delle esperienze saranno ben due i Post Tour che porteranno i tour operator sul territorio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©