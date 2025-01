Le false teste di Modigliani sono tornate in esposizione

Modi 1 e Modi 3 di Froglia e Modi 2 dei tre all'epoca studenti, Ghelarducci, Luridiana e Ferrucci, sono in esposizione permanente nella Sezione di Storia ed Arte antica, medievale e moderna del Museo della Città. Quale occasione migliore se non quella di questo ponte per vedere da vicino le tre teste "originali" e scoprire la storia del celebre scherzo del 1984?

Le famose false teste di Modigliani sono tornate in esposizione nel nuovo allestimento ” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250104-WA00141.jpg” alt=”” width=”348″ height=”261″ /> del Museo della Città inaugurato il 22 dicembre scorso alla presenza del presidente Giani, del sindaco Salvetti e del direttore scientifico del Museo Paolo Cova. Presenti inoltre Michele Ghelarducci, Pietro Luridiana e Pier Francesco Ferrucci che all’epoca studenti realizzarono una delle tre sculture “Modi 2” ritrovate nei Fossi (“Modi 1” e “Modì 3” furono realizzate da Angelo Froglia, scomparso). Quale occasione migliore se non quella di questo ponte per vedere da vicino le tre teste “originali” e scoprire la storia del celebre scherzo del 1984? Il Museo della Città domani, domenica 5 gennaio, è aperto ad ingresso gratuito per la prima domenica del mese e lunedì 6 gennaio resterà aperto in occasione della festività dell’Epifania così come il Museo Fattori (non viene quindi effettuata la consueta chiusura museale del lunedì). Per gli orari e le informazioni: https://www.museodellacittalivorno.it/ e https://www.museofattori.livorno.it/

