Le Feste identitarie fanno rete, a Cagliari si è concluso il progetto Quality Made – Festa

Foto di Mario Vallini

Coop. Itinera si conferma partner centrale del progetto che unisce le tradizioni di Livorno e della Toscana con quelle di Sardegna, Liguria, Corsica e Var, contribuendo così in modo significativo alla costruzione della rete e alla qualità del racconto territoriale

Si è conclusa in Sardegna una intensa tre giorni di incontri, scambi di buone pratiche e tavoli di lavoro tematici che ha visto riunite 19 feste tradizionali provenienti da diverse regioni italiane ed europee nell’ambito del progetto “Quality Made – Festa”, (acronimo di feste, enogastronomia, sostenibilità, turismo e artigianato), finanziato dal programma Italia/Francia Marittimo 2021-2027, volto a valorizzare le manifestazioni identitarie, quali feste e sagre, come leva di sviluppo turistico sostenibile, culturale e territoriale. Un’occasione preziosa per rafforzare le relazioni tra le comunità e individuare nuove forme di connessione e continuità, con l’obiettivo di mantenere viva e operativa la rete anche oltre la durata biennale del progetto, anche grazie agli strumenti realizzati quali la APP sulla mobilità dell’ultimo miglio e la guida di viaggio. L’accordo è stato ufficialmente sottoscritto con la firma di un protocollo per incentivare lo sviluppo turistico sostenibile delle destinazioni meno note in periodi dell’anno in cui arrivano meno visitatori. In questo percorso, Coop. Itinera si conferma partner centrale del progetto, contribuendo in modo significativo alla costruzione della rete e alla qualità del racconto territoriale. In particolare, Coop. Itinera ha curato e coordinato i prodotti di comunicazione del progetto, frutto di un lavoro corale realizzato in collaborazione con esperti e professionisti del racconto di viaggio, tra cui Emilio Casalini, storyteller e autore di Generazione Bellezza, che ha accompagnato le comunità nella narrazione autentica delle loro tradizioni. Tutti i prodotti sono consultabili sul sito https://www.qualitymade.eu/viaggio-tra-le-feste/

Nell’ambito del progetto, Coop. Itinera ha selezionato e accompagnato quattro feste della Toscana, esempi emblematici di identità e radicamento territoriale:

· Il Palio Marinaro di Livorno,

· Castagneto a Tavola a Castagneto Carducci

· La Sagra del Cinghiale di Suvereto

· Le Feste di Ottobre di Sassetta

Un lavoro che ha messo in luce la ricchezza delle tradizioni locali e la loro capacità di parlare a un pubblico contemporaneo, mantenendo intatti i valori di autenticità, partecipazione e appartenenza. Tra queste, la città di Livorno e il Palio Marinaro si sono affermati come caso emblematico del progetto. La città ha saputo raccontare la forza identitaria della propria tradizione marinara, espressione autentica della storia, del lavoro e del carattere popolare livornese. Il Palio Marinaro non è solo una competizione remiera, ma un rito collettivo che coinvolge quartieri, generazioni e comunità, diventando elemento fondante dell’identità urbana. In questo percorso è stata fondamentale la collaborazione con il progetto “Gare Remiere”, realizzato dalla Fondazione LEM, che ha contribuito in modo significativo al rilancio della cultura delle tradizioni remiere come patrimonio identitario e contemporaneo della città di Livorno. Un’alleanza che ha rafforzato il valore culturale e narrativo del Palio Marinaro all’interno del progetto “Quality Made – Festa” attraverso la concessione di riprese televisive realizzate con droni, che hanno permesso di arricchire in modo sostanziale i contenuti narrativi del progetto. Le immagini dall’alto hanno restituito una visione potente e immersiva della competizione remiera, valorizzando il rapporto profondo tra la città, il mare e la sua comunità, e rafforzando l’impatto comunicativo a livello nazionale ed europeo. Grazie al percorso avviato con “Quality Made – Festa”, il Palio Marinaro di Livorno insieme alle altre feste della toscana costiera si collocano oggi in una dimensione europea e mediterranea, rafforzando il dialogo tra città di mare e territori. Il progetto “Quality Made – Festa” dimostra come le feste tradizionali possano diventare strumenti di cooperazione, innovazione culturale e sviluppo sostenibile, capaci di generare nuove opportunità turistiche anche nei periodi di bassa stagione e di rafforzare il senso di identità dei territori. Coop. Itinera, attraverso il proprio impegno progettuale e culturale, continua a promuovere reti, narrazioni e processi partecipativi, contribuendo a trasformare le tradizioni in motore di futuro.

Visita il sito di progetto:

https://interreg-marittimo.eu/web/festa

Guarda i prodotti:

https://www.qualitymade.eu/viaggio-tra-le-feste/ e https://www.qualitymade.eu/toscana/

Condividi:

Riproduzione riservata ©