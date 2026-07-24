Le fisarmoniche del Cimarosa al Duomo di Livorno. Il concerto per la Giornata internazionale dell’amicizia

L’appuntamento è per giovedì 30 luglio, alle 21, con il quartetto proveniente da Avellino. L’iniziativa promossa dall’Accademia degli Avvalorati e dalla casa editrice Sillabe

Un concerto speciale a Livorno per celebrare la Giornata internazionale dell’amicizia, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di promuovere una cultura della pace, del dialogo e della solidarietà tra popoli, paesi e individui. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio, alle 21 alla Cattedrale di San Francesco – Duomo di Livorno, con “Le fisarmoniche del Cimarosa in una magica tournée estiva”.

L’evento è promosso dall’associazione Accademia degli Avvalorati di Livorno, ente culturale attivo nella promozione del patrimonio storico e musicale della Città delle Nazioni, in collaborazione con la casa editrice livornese Sillabe, una delle più importanti realtà italiane per i servizi legati all’arte, specializzata nella realizzazione di cataloghi di mostre e guide museali.

“Le fisarmoniche del Cimarosa in una magica tournée estiva” è il tour dell’ensemble di fisarmoniche del Conservatorio statale di musica Domenico Cimarosa di Avellino, un apprezzato gruppo musicale nato all’interno della classe di fisarmonica. Il quartetto, guidato dal maestro Massimo Signorini, è formato dagli studenti Donato Iacurti, Andrea Ristaino, Graziano Celentano e Michele D’Addona.

L’ensemble proveniente da Avellino proporrà un repertorio di trascrizioni di Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti e César Franck, valorizzando la fisarmonica come strumento colto. Quello di Livorno sarà l’ultimo appuntamento della tournée estiva del quartetto, dopo quelli andati in scena al Museo internazionale della fisarmonica di Castelfidardo (Ancona), al Centro culturale Palazzo Scola di Trevico (Avellino) e al Festival Belfortissimo di Radicondoli (Siena).

Il concerto di giovedì 30 luglio sarà introdotto dai saluti di don Donato Mollica, attuale preposto del Capitolo dei Canonici e rettore della Cattedrale di Livorno.

Attraverso questa iniziativa, la casa editrice Sillabe conferma il proprio impegno nella valorizzazione della musica classica e non solo, come dimostrano le collaborazioni con il Conservatorio statale Pietro Mascagni di Livorno e il Conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca. Tra le recenti pubblicazioni, da segnalare i volumi “Puccini e… Livorno” di Massimo Signorini, frutto di un lungo percorso di ricerca per ricostruire i legami fra Giacomo Puccini e i suoi amici livornesi tra fine ‘800 e inizio ‘900, e “Un gesto, cento suoni” del direttore d’orchestra Gianpaolo Mazzoli, una guida pensata per gli studenti, i docenti e i giovani professionisti del settore musicale che desiderano affrontare in modo sistematico, concreto e aggiornato il complesso mondo della direzione d’orchestra. In uscita invece a dicembre il nuovo libro del tenore lirico, regista d’opera e direttore artistico Marco Voleri, “Le mani che ci hanno lasciato interi”, arricchito dalle illustrazioni di Costanza Lettieri.

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