Le foto di Barontini in mostra a Casa Sanremo

Venerdì 9 febbraio, dalle 16, nella vetrina letteraria di Casa Sanremo, manifestazione che accompagna il Festival della Canzone Italiana, il fotografo livornese Claudio Barontini, Giuseppe Leone, direttore artistico di San Giorgio La Molara (Benevento) e Mario Esposito presidente del Premio Penisola Sorrentina, presenteranno “Claudio Barontini Photos” il libro pubblicato in occasione della mostra, curata da Alessandro e Maurizio Iazeolla, andata in scena la scorsa estate alla Pinacoteca comunale di San Giorgio La Molara. Il libro fotografico – scrive nel testo introduttivo Giuseppe Leone – si popola “di immagini di donne, registi, artisti, sovrani, genialità senza tempo, in cui il fotografo è un Ulisse contemporaneo, esploratore di assenze e latitudini”.

Claudio Barontini è stato invitato al format Casa Sanremo per la sua arte fotografica ma anche per la sua formazione musicale. Con oltre cinquecento serate è stato, infatti, il bassista della cantante Milva e con lei per otto anni (con i Milvi, band livornese) ha suonato e viaggiato in tournèe con concerti al Madison Square Garden di New York, Boston, Toronto, Amburgo ed altre principali città europee. Come fotografo ha esposto e lavorato in città internazionali tra cui New York e Parigi. Come fotografo ha esposto e lavorato in città internazionali tra cui New York e Parigi. Barontini ha una limpida vocazione all’immagine fotografica, a metà strada tra l’attività espositiva e quella del fotoreporter. Nel 1995 è stato, infatti, chiamato a partecipare alla realizzazione dei numeri zero del progetto di Mondadori per il settimanale “Chi”. Nella sua lunga carriera ha ritratto centinaia e centinaia di personaggi, molti dei quali sono racchiusi nel libro fotografico protagonista di Casa Sanremo Writers: Patti Smith, Vivienne Westwood, Lindsay Kemp, Vittorio Gassmann, Franco Zeffirelli, Pietro Cascella, Re Carlo d’Inghilterra, solo per citarne alcuni. Si ricorda che Claudio Barontini, fino al 18 febbraio 2024, è in esposizione nel prestigioso Museo del Sannio di Benevento, con una mostra inaugurata il 26 novembre 2023.

