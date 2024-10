“Le Freres Choum”, ai 4 Mori lo spettacolo della Banda Città di Livorno

Il prossimo 15 ottobre 2024, alle 21, si terrà in prima nazionale lo spettacolo di Teatro Musicale “Le Freres Choum” organizzato dalla Banda Città Di Livorno diretta dal M° Alessandra Luisini, in compartecipazione con la compagni Francese Odysee, presso il prestigioso Teatro 4 Mori.

Sarà una serata di grande musica e cultura, dove il gruppo Odyssée, supportato dalla banda cittadina, delizierà il pubblico Livornese con uno spettacolo di successo quale “Le Frérees Choum”, una favola musicale “costruttivista”.

Sinossi- Nel segreto del loro laboratorio-officina, i fratelli Choum, musicisti- inventori, costruttivisti e futuristi, concepiscono e realizzano «macchine sonore».

Così, macchina dopo macchina, lavorano instancabilmente per realizzare la loro “invenzione

rivoluzionaria”, quella che li condurrà alla gloria, spingendo i confini dell’arte musicale: il “Robot-

Trombettista”.

Sorprendentemente, questo robot, una sorta di stakanovista musicale e concretizzazione del proletario sovietico ideale, dovrebbe suonare più velocemente, più acutamente e più forte di qualsiasi musicista umano… Tuttavia, le cose non andranno esattamente come previsto.

Più vicini a Buster Keaton o ai Marx Brothers che ai fratelli lumière, i fratelli Choum ci commuovono per la fragilità delle loro personalità e delle loro invenzioni e per la loro dolce follia creativa… Sullo sfondo, ci interrogano sul rapporto tra uomo e macchina, sull’avanzare della tecnologia e sull’uomo stesso, rimandando alla questione dell’utopia e a quel periodo (costruttivismo) artisticamente e intellettualmente effervescente del primo XX secolo in Russia.

Dietro le quinte, curiosità sulla creazione dello spettacolo L’universo sonoro è costituito da diversi piani che, combinandosi tra loro, creano la partitura integrale dello spettacolo.

Elettroacustica e rumorismo: Il trattamento elettroacustico del suono e della musica contribuisce al carattere rumoroso della partitura. Il percussionista suona invece solo su materiali sonori: niente batteria o timpani, ma piuttosto pezzi di officina con sonorità meccaniche e metalliche.

Macchine meccaniche e Thereminvox : La costruzione delle macchine è stata affidata a un artista plastico e a uno scenografo rispettando un copione musicale molto dettagliato. Le loro sonorità derisorie creano ritmi semplici fatti di urti metallici, cigolii e sfregamenti. Servono da base per gli interventi del percussionista e nutrono l’universo sonoro dell’officina. Il Thereminvox, strumento alquanto irreale, porta un momento magico sul palco, così come il tocco un po’ «vintage» dei vecchi strumenti elettronici!

Musica: Le melodie e gli accompagnamenti ispirati alla nostalgia e allo spirito festoso della musica slava, si intrecciano sottilmente con i rumori meccanici delle macchine sonore e dell’officina. Queste musiche sono state composte collettivamente dai musicisti di Odyssée.

Parola: Il linguaggio (flusso di parole russe, onomatopee, parole troncate) è concepito come un elemento sonoro dello spettacolo, molto ritmico. Si avvicina al Zaum: il suono che ne deriva è più importante del significato “Restiamo folli! Restiamo creativi”

Un evento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza culturale diversa e unica, una prima nazionale e un genere difficilmente trovabile in Italia, quello del cabaret-musicale molto diffuso invece in Francia.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, grazie al bando della cultura di Fondazione Livorno e al bando della cultura del Comune Di Livorno , e vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna della musica e della convivialità!

