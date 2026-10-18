Le groupie degli anni ’60 e ’70 con Massimo Volpi

Le ragazze di rottura che ispirarono (e fecero) il rock. Sesso, droga e rock'n'roll. Ma dietro le quinte, chi c'era davvero?

Il rock non si faceva soltanto sul palco… e certe storie non sono mai finite sui dischi! Negli anni Sessanta e Settanta, mentre il rock cambiava la musica e rivoluzionava i costumi, un gruppo di ragazze ribelli, anticonformiste e spesso giovanissime entravano nella leggenda: erano LE GROUPIE le ragazze di rottura che ispirarono (e fecero) il rock.

Massimo Volpi parlerà di loro venerdì 23 ottobre, ore 18.00, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23.

Le groupie Non erano semplicemente fan. Seguivano le rockstar nei tour, frequentavano i backstage, condividevano le loro notti folli e diventavano amiche, amanti, confidenti e talvolta muse ispiratrici dei più grandi musicisti dell’epoca.

Da Pamela Des Barres a Bebe Buell, da Cynthia Plaster Caster a Catherine James, Jenny Fabian e Connie Hamzy, una generazione di donne che visse il rock non soltanto sotto il palco, ma anche dietro le quinte.

Tra emancipazione femminile, rivoluzione sessuale, trasgressione e contraddizioni, le groupie furono protagoniste di un fenomeno culturale che ancora oggi fa discutere.

Un viaggio nella stagione più libera, scandalosa e irripetibile della storia del rock, tra racconti, curiosità, aneddoti e, naturalmente, tanta musica.

L’incontro dovrebbe essere vietato ai minori di 14 anni ma quando si parla di storia del rock… ai maggiori di 60 anni non chiediamo il documento. Al massimo qualche confessione!

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