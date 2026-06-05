Le guerriere K Pop arrivano a Livorno

Il Magico Mondo dei Burattini porta in scena il nuovo show dedicato alle star del momento. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 giugno con doppia rappresentazione e foto finale con Rumi.

Il Magico Mondo dei Burattini è pronto a conquistare grandi e piccini con un nuovo spettacolo dedicato ai personaggi più amati del momento. Arriva infatti a Livorno “Huntrix – Teatro dei Burattini Tribute”, uno show ispirato alle celebri guerriere K Pop che promette divertimento, musica e tanta partecipazione da parte del pubblico. L’appuntamento è fissato al Parco Lions (La Rosa), in via dell’Ardenza, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno, con due rappresentazioni al giorno, alle ore 17.30 e alle ore 19.00.

Uno spettacolo che coinvolge i bambini – L’evento è pensato per far vivere ai più piccoli un’esperienza immersiva e coinvolgente. Durante lo spettacolo i bambini potranno interagire con i personaggi, partecipare alle scene e lasciarsi trasportare in un mondo fatto di musica, colori e fantasia.

Le protagoniste saranno le guerriere K Pop, vere e proprie star del momento, che saliranno sul palco in una versione dedicata al teatro dei burattini, regalando emozioni e divertimento a tutta la famiglia.

Foto ricordo con Rumi – La magia non finirà con il sipario. Al termine di ogni rappresentazione, infatti, i bambini avranno la possibilità di incontrare Rumi, protagonista amatissima dello show, e scattare una speciale foto ricordo da portare a casa.

Informazioni utili

Dove: Parco Lions (La Rosa), Via dell’Ardenza – Livorno

Quando: Sabato 13 e domenica 14 giugno

Orari spettacoli: 17.30 e 19.00

Info: 380 5105799

Un fine settimana all’insegna del divertimento e della fantasia, con uno spettacolo che farà sognare i più piccoli e divertire tutta la famiglia.

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