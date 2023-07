Le iniziative estive al Museo d’Arte Sacra a Castagneto Carducci

L’APS Messidoro vi invita a visitare il Museo d’arte sacra a Castagneto Carducci (via Bolgherese, 6) per immergervi e ammirare nei suoi tesori

Messidoro APS ha preso in gestione, da aprile 2023, il Museo di Arte Sacra a Castagneto Carducci, di proprietà della Venerabile Confraternita della Misericordia; ha messo così a servizio la sua esperienza maturata fino a dicembre 2022, presso il Museo Archivio e Casa Carducci. Questo museo è un gioiello del territorio; al suo interno sono conservati paramenti e oggettistica sacra di enorme valore culturale e artistico, i quali non solo ripercorrono la Storia di questo bellissimo borgo, ma s’inseriscono a pieno diritto nell’arte tessile e orafa. Si tratta di oggetti e vesti sacri molto antichi che vanno dal XIV secolo fino agli anni più recenti. Per di più, all’interno del Museo è possibile ammirare un ricco angolo carducciano, nel quale è messo in evidenza il legame indissolubile del Primo premio Nobel – Giosuè Carducci – con Castagneto Carducci. L’APS Messidoro quindi vi invita a visitare il Museo d’arte sacra a Castagneto Carducci (via Bolgherese, 6) per immergervi e ammirare questi tesori. È aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 fino alle 19.30. Messidoro, inoltre, ha messo in campo, anche in questo contesto, la sua professionalità per organizzare una ricca stagione estiva. Ogni lunedì fino al 25 settembre, alle 9.30, si svolgerà Live Castagneto (ritrovo presso il Museo d’arte sacra): un tour emozionale con un percorso insolito che permetterà di scoprire in modo diverso Castagneto Carducci. A metà settimana fino al 27 settembre potrete partecipare a “I mercoledì nel borgo” dal titolo “Tra sacro e profano” (ritrovo presso il Museo d’arte sacra); un’iniziativa storica di Messidoro, durante la quale un esperto del territorio illustrerà i tanti e curiosi aneddoti storici e culturali del paese. Non mancheranno nemmeno gli appuntamenti dedicati a un pubblico più piccolo (dai 6 ai 12 anni) con quattro appuntamenti (9 e 15 luglio, 12 e 19 agosto) di “Un pomeriggio al museo” dalle 17.00 alle 18.30: un viaggio narrato alla scoperta dei paramenti sacri, durante il quale i bambini potranno portarsi a casa un piccolo souvenir, creato da loro. Inoltre alla fine dell’estate, godremo della piacevole atmosfera del chiostro della Chiesa della Madonna del Carmine con una serie di conferenze a tema storico: partiremo il 17 settembre alle ore 18.00 con una chiacchierata con la storica dal titolo “Streghe e stregoneria tra medioevo ed età moderna” per finire con domenica 22 Ottobre alle 16.30 con la “Medicina popolare e monastica. Erbe curative e simbolismo di piante e fiori nel medioevo”. Per saperne di più contattate l’associazione, che sarà lieta di darVi tutte le informazioni.

Per info e prenotazioni: [email protected] / 3505916229

Seguite le nostre pagine social su Facebook, Instagram e Twitter ( @associazionemessidoro)

Condividi: