Le masterclass della Royal Ballet School di Londra a Livorno

Manca una settimana alla chiusura delle iscrizioni per partecipare alle masterclasses a cura della Royal Ballet School di Londra. Uno stage di danza classica con i maestri del Royal Ballet School rappresenta un’opportunità straordinaria per studenti e appassionati per perfezionare le proprie tecniche e avvicinarsi ai metodi di formazione di uno dei più prestigiosi istituti di balletto al mondo. L’evento si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, nei locali dell’A.E.D. Associazione Europea Danza a Livorno.

La Royal ballet school è uno dei principali centri mondiali di formazione per la danza classica. L’obiettivo della scuola è quello di formare ed educare ballerini classici per il Royal Ballet, con sede alla Royal Opera House di Londra, per il Birmingham Royal Ballet e per le principali compagnie di danza del mondo.

L’iniziativa è una tappa ormai tradizionale nel mese di settembre a Livorno, molto attesa tra gli appassionati di balletto, pronti a cimentarsi nel repertorio classico con le famose scarpette da punta.

I posti disponibili per partecipare, fino ad esaurimento, sono centoventi ed è possibile iscriversi solo online sul portale dedicato.

Durante le due giornate di studio sono previsti momenti di approfondimento che offriranno spunti di riflessione sul ruolo dello stile inglese nel nostro tempo. I temi del rigore tecnico, la musicalità, condurranno i partecipanti in un percorso didattico esclusivo.

Il progetto coinvolge una professionista di chiara fama nel mondo della danza, Rachael Hunt vera colonna della celebre accademia Londinese .

Rachael Hunt si è formata alla Royal Ballet School e ha ballato come solista con l’English National Ballet e il Dutch National Ballet prima di insegnare alla English National Ballet School e alla Central School of Ballet. Dal 2023 è International Artistic Manager della Royal Ballet School di Londra.

La sede delle lezioni è il centro internazionale che si trova a Livorno in via Glauco Masi 7. Per informazioni:

https://aed.dance/stage/stage-danza-classica-royal/

