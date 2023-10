Le Miss Livorno alla finale del concorso nazionale Miss Blu Mare 2023

A bordo della nave “Fantasia”, nel corso di una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, le ragazze livornesi si contenderanno il titolo nazionale di Miss BluMare 2023 e tante altre fasce premio assieme ad altre 55 ragazze finaliste provenienti da ogni parte d’Italia

Dalla Terrazza Mascagni, dalla serata finale di Miss Livorno 2023 nella quale hanno coronato il sogno di sfilare da protagoniste di fronte a migliaia di persone, alla realizzazione di un altro grande sogno: partecipare ad un evento nazionale di moda e spettacolo, rappresentando con il loro fascino, educazione, intelligenza, capacità artistiche e bellezza la città di Livorno.

Si affacceranno ed assaporeranno appieno l’ambiente del palcoscenico e della passerella, saranno modelle e indossatrici in location affascinanti, prenderanno parte a set televisivi, party e ricevimenti esclusivi: tutto questo si avvererà da mercoledì prossimo per la Miss Livorno in carica, Carolina Cappa e per altre cinque finaliste di Miss Livorno 2023. Ad accompagnare infatti la diciassettenne Carolina al concorso nazionale Miss BluMare a bordo della nave “Fantasia” messa a disposizione dalla MSC Crociere, ci saranno anche le finaliste di Miss Livorno Biancaluna Buonaccorsi, Alessia Ficini, Aurora Farabollini, Greta Della Bella e Desyree Lombardini.

Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione Miss BluMare che promuove in primis le attitudini artistiche delle ragazze oltre alla loro naturale bellezza fisica, è divenuta negli anni sempre più importante e prestigiosa. Sono state tantissime (oltre mille) le ragazze che si sono presentate in estate sulle passerelle di tutta la Toscana, con presenze record di spettatori ad ogni tappa e con 650.000 visualizzazioni dei tanti post e video sui canali social. Tutte le selezioni regionali sono state seguite dall’Agenzia Arte & Moda di Massa, che ha curato il concorso in esclusiva anche per la Liguria e la Lombardia. Tutte le tappe di Miss Livorno, con la serata finale in Terrazza Mascagni del 10 agosto scorso, sono state curate dalla Cronosax Livorno spettacolo & sport.

A bordo della nave “Fantasia”, nel corso di una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, le ragazze livornesi si contenderanno il titolo nazionale di Miss BluMare 2023 e tante altre fasce premio assieme ad altre 55 ragazze finaliste provenienti da ogni parte d’Italia. Il tutto si svolgerà durante la navigazione, con partenza da Genova, toccando gli scali di Marsiglia, Valencia, Barcellona, La Spezia (5 Terre) e Portofino, per poi concludersi a Napoli, città dell’attuale Miss BluMare, ancora per poco in carica, Romina Covino.

In un contesto ambientale dal grande fascino ed eleganza, le “bimbe” di Miss Livorno parteciperanno a questo beauty e fashion contest, nelle diverse hall e sale spettacolo della nave, di fronte agli occhi attenti di tanti ospiti tra attori, cantanti, cabarettisti e personaggi del mondo della moda e dello sport, capitanati da Angela Melillo, ballerina, attrice e show girl, alla quale è stata confermata anche per questa edizione la conduzione artistica della finale. Già soubrette negli spettacoli del Bagaglino, al fianco di Teo Teocoli in “Scherzi a parte”, la Melillo è stata interprete in tante fiction televisive e protagonista nel 2021 all’Isola dei Famosi.

Le “bimbe” labroniche uscite da Miss Livorno e “inviate” dalla Cronosax, metteranno in campo tutta la loro simpatia, la spigliatezza, il loro modo di presentarsi sul palco e la loro bellezza per riuscire ancora una volta a riscuotere i tanti consensi ottenuti negli anni passati.

Saranno numerose le prove tecniche alle quali saranno sottoposte e per questa edizione è stata annunciata dall’organizzazione del concorso anche una speciale prova extra che toccherà un tema particolarmente di moda, ma che sarà svelato soltanto a bordo della nave.

Terminate le giornate e serate di prove tecniche, l’assegnazione del titolo di Miss BluMare 2023 e delle altre fasce premio avverrà nel corso di un gran galà finale che si svolgerà in un ambito suggestivo e raffinato nel teatro di bordo della “Fantasia”, a conclusione di una settimana vissuta dalle Miss tra sogno e realtà.

