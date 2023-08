Le musiche della tradizione napoletana protagoniste al Lago Alberto

Il primo appuntamento con il duo Mercadante-Lucchesi si terrà venerdì 4 agosto, mentre Bernardeschi si esibirà domenica 6 agosto. Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21

Agosto si apre all’insegna della musica al Lago Alberto, a Guasticce: lungo le rive dello specchio d’acqua incorniciato da boschi e sentieri, all’interno della Tenuta Bellavista Insuese, da anni vengono accolte iniziative culturali di assoluto rilievo. Dall’Opera al Lago, passando per il Mascagni Festival, fino all’AperiOpera.

Quest’anno, complice il progetto sociale “Go to the Lake”, sostenuto dalla Fondazione Livorno e dalla stessa Tenuta e animato dalla cooperativa sociale Parco del Mulino, gli eventi in cartellone hanno cominciato ad animare il lungolago fin da luglio. Prima è stata la volta dell’intervista a Dario Ballantini, comico, imitatore e artista a tutto tondo; poi è toccato alla musica dell’MG Quartet; infine l’emozionante concerto delle Monday Girls dirette da Cristiano Grasso.

Adesso – con l’arrivo di agosto – le iniziative aumentano ancora e vedono salire alla ribalta il duo “’E stelle ‘e Napule”, composto da Francesca Mercadante e Leonardo Lucchesi, che animeranno il Lago Alberto con le musiche della tradizione Napoletana e, a seguire, la voce di Bernarderschi, solista che metterà in scena “Ti porto dove c’è musica”. Il primo appuntamento con il duo Mercadante-Lucchesi si terrà venerdì 4 agosto, mentre Bernardeschi si esibirà domenica 6 agosto. Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21.

Il costo per assistere alle esibizioni (comprensivo di consumazione) è di 10 euro. C’è anche la possibilità di cenare con le squisite pinse e i taglieri preparati dai ragazzi del Parco del Mulino (con consumazione e ingresso, a 20 euro).

Da segnalare che il ricavato delle serate sarà devoluto a sostegno del progetto sociale “Go to the Lake” del Parco del Mulino per l’inserimento lavorativo di ragazze e ragazzi affetti da sindrome di Down, progetto patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Collesalvetti.

Tornando al programma, agosto vedrà anche i concerti della Guss Band (venerdì 11) e di Elidema (venerdì 25), mentre venerdì 18 protagonista al Lago Alberto sarà la comicità di Fulvio Pacitto. Per info e prenotazioni 3440438076.

