Le Note Pettegole tornano al Vertigo con “Le cose che abbiamo in comune”
Il gruppo artistico Le Note Pettegole torna al Teatro Vertigo di Livorno con il loro spettacolo “Le cose che abbiamo in comune”, torna in scena il 7 marzo alle 211 e l’8 marzo alle 17.
Uno spettacolo coinvolgente che celebra la forza, la resilienza e la creatività dell’esperienza femminile, con un format originale e innovativo.
Il cuore dello spettacolo è un aperitivo tra quattro amiche, che diventa il pretesto per raccontare storie di donne straordinarie. Sul palco, figure iconiche come Raffaella Carrà e Madonna si affiancano a personaggi meno usuali ma altrettanto significativi, come Alfonsina Strada, Maria di Nazareth e persino simboli della cultura pop come Barbie, rappresentando il filo invisibile che unisce tutte le donne. Attraverso queste storie, lo spettacolo affronta temi attuali e universali: body shaming, pressione sociale, depressione e il difficile equilibrio tra i molteplici ruoli femminili.
Il risultato è uno spettacolo che mescola sapientemente momenti di ilarità, riflessioni profonde e intense emozioni.
La musica è protagonista: le artiste cantano dal vivo, reinterpretando brani celebri con arrangiamenti originali, che amplificano le emozioni di ogni racconto e creano un’esperienza sensoriale unica per il pubblico. L’armonia corale, le diverse tonalità vocali e le sfumature dei generi musicali trasformano ogni scena in un momento intenso e coinvolgente.
In occasione della Festa della Donna, “Le cose che abbiamo in comune” rappresenta un modo unico e originale per celebrare il femminile: un mix di ironia, emozione e riflessione che invita il pubblico a scoprire ciò che davvero unisce tutte le donne.
PER INFO E PRENOTAZIONI:
inviare messaggio di testo via WhatsApp al numero 3805842291
oppure messaggio vocale al numero 0586210120 indicando:
data – numero posti – cognome – recapito telefonico
Le Note Pettegole sono: Francesca Fraschi, Sara Scassa, Alessandra Renai, Vanessa Gravante
● Ideazione e Testi: Le Note Pettegole & Chiara Fioretti
● Sceneggiatura: Le Note Pettegole
● Arrangiamenti vocali: Sara Scassa & Carlo Bosco
● Arrangiamenti musicali: Carlo Bosco, Francesco Turio
● Regia: Le Note Pettegole & Simone Papini
● Sound engineering & Light design: Spazi Sonori Live di Alessio Barbieri
● Coreografie: Le Note Pettegole & Cecilia Testi
