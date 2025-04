Le Notti della Biblioteca al Vespucci-Colombo con “Preludio a Interludio”

Lunedì 14 aprile alle ore 21.00, presso l’aula magna di Piazza Vigo dell’Istituto Vespucci-Colombo, nuovo appuntamento delle Notti della Biblioteca, incontri letterari, e non solo, organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo in collaborazione con Erasmo Libri.

L’incontro avrà come titolo “PRELUDIO A INTERLUDIO” e sarà condotto da Massimo Ghirlanda e Michele Cecchini cercherà di rispondere ad alcune domande sulla sfida di realizzare un film: quali reali difficoltà si devono affrontare? È possibile fare un film con budget zero? Come rendere credibile una storia ambientata quarant’anni prima? Quale aspetto delle varie componenti di un film privilegiare? Lo spunto, per rispondere a tali quesiti, sarà dato da un piccolo mediometraggio scritto da Massimo Ghirlanda nel 2003 dal titolo “Interludio” e proiettato al Cinema Castiglioncello nel gennaio 2007. La storia è liberamente tratta da aneddoti castiglioncellesi raccolti da Claudio Castaldi e racconta l’estate di alcuni ragazzi che nel 1962 vivranno un’estate indimenticabile, quando sulle spiagge della nostra costa, arriverà la troupe di Dino Risi per girare Il sorpasso.

Le musiche sono di Marco Lenzi; l’aiuto regia di Ielytza Desideri, la regia è di Sergio Bianchi. Con Fabrizio Rimini (Clelio), Valentina Lino (Valerie), Michele Carrara (Plinio), Francesco Orsini (Sandro) e Francesco Serretti (Alberto). Il film si chiude con le riprese in super-8 del

backstage del Sorpasso girate da Silvio Damioli.

Ingresso gratuito.

INFO: [email protected]

