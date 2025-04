Le notti della Biblioteca Vespucci-Colombo

Proseguono gli incontri a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”. Mercoledì 30 aprile alle ore 21, presso l’aula magna della sede di piazza Vigo, è previsto un appuntamento speciale, perché si parlerà di traduzione e dei temi a essa correlati. Sarà infatti ospite Ilide Carmignani, una delle più importanti traduttrici in Italia, che dialogherà con Manuela Magnoni. L’evento è realizzato in collaborazione con ErasmoLibri e Libreria Mondadori. Sarà l’occasione per parlare di “Saltare nelle pozzanghere”, della stessa Ilide Carmignani e di Elena Battista, uscito per Rizzoli.

Il volume prende in esame alcune parole intraducibili che arrivano da tutto il mondo, come samar, kilig, ailyak, curglaff, a indicarci quelle gioie semplici, quotidiane, che in italiano non hanno nome ma che spesso fanno la felicità più dei grandi traguardi. Tutte assieme raccontano “il piacere delle piccole cose”, merak in serbo, e ci offrono una vita più piena e significativa. Il senso di leggerezza alla fine di una giornata di lavoro, l’effervescenza che si prova parlando con qualcuno che ci piace, il gusto di assaggiare qualcosa di buono direttamente dai fornelli, l’energia di un tuffo nell’acqua fresca… Si tratta di un viaggio affascinante nelle lingue del mondo, un piccolo catalogo – da arricchire quanto si vuole – di parole intraducibili e di felicità (quasi) indicibili.

Ilide Carmigani da trentacinque anni svolge attività di traduzione dallo spagnolo per le maggiori case editrici. Fra gli autori tradotti: Abreu, Neruda, Bolaño, Borges, Cortázar, García Márquez, Sepúlveda, Soriano, Paz, Fuentes, Halfon, Grandes, Monterroso, Andruetto, Onetti, Cernuda Pérez- Reverte. Ha tenuto corsi e seminari di traduzione letteraria presso università italiane e straniere. Per sette anni è stata workshop leader alla Summer School del British Centre for Literary Translation presso la University of East Anglia. Nel 2000 ha vinto il Premio di Traduzione Letteraria dell’Istituto Cervantes, nel 2013 il Premio Nazionale di Traduzione del Ministero per i Beni Culturali, nel 2018 il Premio “Bodini” per la sua nuova traduzione di “Cent’anni di solitudine”, nel 2020 il Premio di traduzione “Quercia del Myr”, nel 2021 il Premio di traduzione “Lettura – Corriere della Sera” e nel 2022 il Premio “Cultura del Mediterraneo”. Dal 2000 cura per il Salone Internazionale del Libro di Torino il ciclo di incontri sulla traduzione letteraria (l’AutoreInvisibile). Dal 2003 organizza le “Giornate della Traduzione Letteraria”. È membro onorario AITI. Fa parte del comitato scientifico di Babel, festival di letteratura e traduzione (Svizzera) e della giuria di vari Premi di traduzione, oltre che del Premio Strega Poesia. Collabora con “TuttoLibri – La Stampa”, “Il Post” ed altre testate.

Ha pubblicato “Gli autori invisibili. Incontri sulla traduzione letteraria” (Besa 2008) e “Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba” (Salani 2021).

INFO: [email protected]

