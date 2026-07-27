Le Notti dell’Archeologia, due serate al Museo della Città

Due appuntamenti serali sempre alle 21.00: mercoledì 29 luglio una visita guidata dedicata alla storia del porto di Livorno, giovedì 30 luglio un'attività per famiglie con laboratori creativi e il "Diploma di Archeologo Subacqueo" per i più piccoli

In occasione della ventiseiesima edizione de Le Notti dell’Archeologia, la rassegna promossa dalla Regione Toscana dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico, il Museo della Città di Livorno aderisce al programma con due appuntamenti serali in calendario mercoledì 29 e giovedì 30 luglio nell’ambito di Effetto Venezia.

Il tema dell’edizione 2026, “Archeologia che unisce un mondo diviso“, trova nel patrimonio archeologico livornese una straordinaria occasione di approfondimento. Attraverso storie di reperti antichi, merci e viaggi, le visitatrici e i visitatori di ogni età saranno accompagnati alla scoperta del Mediterraneo come luogo di incontro, dialogo e scambio tra culture diverse.

Mercoledì 29 alle ore 21.00 è in programma la visita guidata per adulti



Il porto di Livorno: crocevia di culture dall’antichità al collezionismo, un percorso che, partendo dall’antico Portus Pisanus, conduce i visitatori fino al collezionismo ottocentesco, raccontando il ruolo del territorio livornese nelle grandi rotte del Mediterraneo. Dal Relitto dell’Ardenza, all’ampolla di San Menna, fino ai preziosi reperti della collezione Chiellini, ogni oggetto diventa testimone di una storia fatta di commerci, pellegrinaggi, incontri e contaminazioni culturali, approfondendo la prospettiva sulla vocazione internazionale della città.

Giovedì 30 sempre alle ore 21.00 le famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni

sono invitate a partecipare a Un mare di incontri. Viaggio sul Relitto dell’Ardenza, visita guidata con attività didattiche e creative, in cui i partecipanti vestiranno i panni di piccoli archeologi, ricostruendo un’anfora, completando la ricetta del garum e molto altro, per un percorso coinvolgente che permetterà di comprendere come il mare sia stato, fin dall’antichità, uno straordinario spazio di connessione tra popoli e culture.

Al termine ogni bambina e bambino riceverà un “Diploma di Archeologo Subacqueo”.

La partecipazione prevede un contributo di 3 euro a persona.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno e con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Si raccomanda la prenotazione entro il giorno precedente.

Informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno – Polo Culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

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