“Le onde del mare e l’arcobaleno”, il nuovo libro di poesie di Lisa Zanella

Il libro sarà presentato venerdì 11 novembre alle 18,30 al Teatro della Parrocchia di Sant’Andrea: oltre all’autrice interverranno i giornalisti Bruno Damari, in veste anche di editore, e Stefania D’Echabur

“L’amore è come un onda del mare che può infrangersi prima del tempo, ma anche se il vento disperderà la sua schiuma non sarà perduta perché dentro di sé avrà una nuova onda che raggiungerà la riva”; “La vita è come un arcobaleno: ci vuole la pioggia e il sole per vederne i colori”.

L’aforismo dell’indimenticato Romano Battaglia e il detto indiano si accostano bene alle poesie della scrittrice Lisa Zanella, centralinista presso l’Agenzia delle Dogane, così come il titolo di questa sua seconda fatica letteraria “Le onde del mare e l’arcobaleno”, per i tipi della Editrice Il Quadrifoglio di Livorno (l’altra risale al 2012 con il titolo “Il respiro del mare e del vento”).

Anche perché il sentimento dell’amore, il frastuono delle onde marine e la gioia multicolore dell’arcobaleno riflettono alla perfezione lo stato d’animo di questa poetessa che dalla vita sa cogliere ogni frammento di felicità, l’amicizia e l’affetto verso le persone, le meraviglie della natura, ma anche le cose negative, i difetti, le malvagità dell’uomo e l’orrore delle guerre.

