Le opere di Cinzia Mazzoni in mostra

Inaugurazione sabato 14 febbraio dalle 17.00 allo Studio Mochi di via Terrazzini, 58

Cinzia Mazzoni crea un’arte che trova il suo punto di forza in un perfetto equilibrio tra la realtà concreta e il mondo del sogno. La sua pittura, evocativa e delicata, invita chi guarda alla contemplazione, trasformandosi in uno specchio dell’anima attraverso immagini sospese e oniriche. Per lei, la fantasia non serve a costruire mondi inesistenti, ma a reinterpretare la vita di tutti i giorni con uno sguardo che è al tempo stesso semplice come quello di un bambino, ma anche profondo. In questo modo, riscopre la magia in oggetti, paesaggi familiari o momenti che sembrano banali, perché è convinta che la vera bellezza non sia lontana, ma debba essere tirata fuori dalla realtà che viviamo ogni giorno. Utilizza principalmente acrilici e pastelli ad olio su diversi materiali come tela, legno e carta. Negli ultimi anni, ha iniziato a creare opere che “escono” dai bordi della tela, aggiungendo particolari in rilievo. Con questa tecnica, l’artista vuole rendere il dipinto quasi vivo, superando i limiti del quadro per avvicinarsi di più a chi lo guarda e farlo sentire parte integrante dell’opera. Artista livornese, appartenente all’associazione culturale “Toscana Arte”, espone negli anni a molte fiere e mostre in Italia, partecipando a personali e collettive tra cui il Premio Rotonda, nel quale ha ricevuto diversi premi in merito. Recentemente ha vinto nel 2024 l’estemporanea “Dipingiamo la lavanda” a Santa Luce, nel 2025 il “Premio Mochi” durante l’estemporanea “Montmartre Garibaldi” a Livorno, ed infine il “Premio Cappiello” con l’opera “Un sorso di Toscana”. La sua arte abbraccia anche la solidarietà. Nel 2020 è stata selezionata a contribuire assieme ad altre quattro artiste, alla decorazione dell’intero reparto oncoematologico pediatrico dell’ospedale Santa Chiara a Pisa, portando luce e speranza attraverso le sue opere. Inoltre dal 2024 fa parte della FIDAPA (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari) nella sezione di Livorno, portando il suo contributo artistico all’interno della prestigiosa associazione.

