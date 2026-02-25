Le Ragioni del Referendum – Perché sì, perché no. Il dibattito

Venerdì 27 febbraio alle 17, presso il nuovo Circolo Galliano Masini in piazza Manin, l’associazione culturale Livorno Futura organizza l’incontro divulgativo “Le Ragioni del Referendum – Perché sì, perché no”, dedicato al referendum sulla giustizia

Il tema referendario riguarda aspetti complessi e fortemente tecnici dell’ordinamento giudiziario, che incidono però in modo diretto sul funzionamento della democrazia e sul rapporto tra cittadini e giustizia. Per questo, il contributo di professionisti del diritto può aiutare a comprendere meglio i contenuti dei quesiti.

A intervenire saranno l’avv. Lorenza Musetti e l’avv. Leonardo Biagi, che offriranno una lettura giuridica e pratica dei temi al centro del referendum, con l’obiettivo di fornire strumenti utili alla comprensione del quesito referendario.

Avv. Lorenza Musetti– Avvocata penalista, abilitata alle giurisdizioni superiori, si occupa prevalentemente di diritto penale, con particolare attenzione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, al penale commerciale e alla sicurezza sul lavoro.

Avv. Leonardo Biagi – Avvocato cassazionista, è Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Livorno. Vanta una lunga esperienza nelle materie penali, civili e ordinistiche, con particolare competenza in deontologia forense e ordinamento professionale.

A moderare l’incontro, per Livorno Futura, sarà il dott. Francesco Belliti, dirigente di Toscana Aeroporti Spa, con una lunga esperienza in ambito legale, appalti e sicurezza sul lavoro, da sempre impegnato nella promozione di riflessioni culturali e civiche legate alla città di Livorno.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per capire, informarsi e partecipare in modo attivo e consapevole.

