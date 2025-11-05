Le sere dell’Osteria Alle Vettovaglie. Il programma di novembre
Musica, arte e sapori al Mercato Centrale: un novembre di eventi tra concerti, cinema e buona cucina
Le sere d’autunno al Mercato Centrale di Livorno profumano di Buona Movida.
L’Osteria Alle Vettovaglie continua a essere un punto d’incontro per chi ama la cucina toscana autentica, la convivialità e la buona musica. Ogni fine settimana, tra piatti genuini e concerti dal vivo curati insieme a Percorsi Musicali, il Mercato si trasforma in un luogo di arte, cultura e relazioni.
Fino al 5 dicembre, gli spazi dell’Osteria ospitano la mostra di pittura di Gabriele Rofi, le cui pennellate ampie e gesti istintivi raccontano la vita attraverso un linguaggio essenziale e potente: dipingere per sottrazione, lasciando spazio a chi guarda.
Il calendario di novembre è ricco di appuntamenti:
Venerdì 7 novembre – ore 20:30
Aspettando Slow Beans
Serata in collaborazione con Slow Food Livorno, dedicata ai legumi e alla biodiversità. Un’occasione per avvicinarsi al mondo di Slow Beans, la mostra mercato di Capannori che ogni due anni riunisce produttori e comunità del cibo.
data-end=”1377″>Menù dell’Oste:
-
Zuppetta con fagioli e cozze
-
Bordatino
-
Insalata tiepida con ceci, uova sode, spinacino e salsa allo yogurt
€25 | €22 per soci Slow Food
Durante la serata sarà possibile associarsi o rinnovare l’iscrizione.
📧 Prenotazioni: [email protected] – ☎️ Valentina 328 9693680
Sabato 8 novembre – ore 20:30
Arcamone & Modestino
Elisa “Arkanz” Arcamone, voce e autrice di grande sensibilità, accompagnata dal polistrumentista Emmanuele Modestino, presenta un viaggio tra i capisaldi della musica italiana e brani internazionali reinterpretati con eleganza e intensità.
Venerdì 14 novembre – ore 20:30
Movie Bistrot – Il Cinema a Tavola: “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni
Cena e proiezione per una serata di cinema e sapori. Un classico della commedia toscana, servito con piatti che ne richiamano l’atmosfera.
Sabato 15 novembre – ore 20:30
Danny Crews live
Voce, chitarra e tanto ritmo: Danny Crews, musicista e produttore, torna al Mercato per proporre grandi hit internazionali con stile e ironia.
Sabato 22 novembre – ore 20:30
Missteryke Duo
Monia Mosti (voce) e Greta Merli (chitarra) rendono omaggio alla canzone italiana: autori storici, interpreti indimenticabili e nuove voci raccontate con passione e cura.
Venerdì 28 novembre – ore 20:30
Movie Bistrot – Il Cinema a Tavola: “Fuochi d’Artificio” di Leonardo Pieraccioni
Un altro appuntamento con il cinema di casa nostra, tra risate, buon cibo e convivialità.
Sabato 29 novembre – ore 20:30
Luca Burgalassi – One Man Band
Un viaggio tra folk, rock, country e blues. Con chitarra, armonica e voce, Luca Burgalassi torna al Mercato con la sua energia e i suoi dischi nati tra Virginia e Toscana: Come To My World (2020) e Back to the Roots (2025).
Info e prenotazioni
Osteria Alle Vettovaglie – Mercato Centrale, Scali Saffi 27 – Livorno
Tel/WhatsApp: 347 7487020
www.allevettovaglie.com
Tutti gli eventi iniziano alle 20:30
Posti limitati – prenotazione consigliata. Per le serate Movie Bistrot, la prenotazione è obbligatoria.
