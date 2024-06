“Le storie meravigliose” degli alunni della V elementare “L’Immacolata”

Un progetto dell’istituto di via De’ Tivoli con la Scuola Carver, Valigie rosse, l’atelier Blu Cammello e con il sostegno dell’Ufficio scolastico regionale. Venerdì 7 giugno alle 17.30 la presentazione del libro nel giardino della scuola Immacolata via Serafino de’ Tivoli 3 a Livorno

La fantasia e la scrittura che portano lontano. Nasce così il libro scritto da 28 bambini sui loro banchi. Sono stati anni diversi, complicati. Nel 2020, quando questi piccoli erano in prima elementare, è scoppiata la pandemia. Paura, didattica a distanza, le aule vuote, la loro scuola – l’istituto Immacolata di via De’ Tivoli, gestito dalla congregazione delle suore Mantellate serve di Maria con la direzione di suor Letizia Lunghi – silenziosa. Ma loro sono rimasti uniti e hanno cominciato a scrivere. In quell’anno così difficile hanno realizzato alcune brevi storie pubblicate poi sul sito Manidistrega. I piccoli scrittori sono cresciuti e con loro la creatività.

Nell’anno 2023-2024, grazie ai Fondi per i ristori educativi, quegli stessi alunni, ormai in quinta, hanno seguito, guidati dalla maestra Cristina Carlesi, un laboratorio di scrittura creativa voluto dalla coordinatrice delle attività educative Luciana Iuliucci e tenuto dalla Scuola Carver di Livorno, lavorando sui cinque sensi e sulle parole. Quindi hanno scritto ciascuno un racconto, partecipando poi alla stesura di un racconto collettivo. Tutte queste storie sono finite in un libro pubblicato da Valigie Rosse e arricchito da disegni e contributi grafici degli ospiti-lavoratori del Centro Diurno Blu Cammello (che gestisce oltre 150 utenti dell’Unità di Salute Mentale Adulti Livornese). Il progetto, con un forte messaggio di inclusione, sbocciato grazie all’Ufficio scolastico regionale Toscana, sarà presentato nel giardino dell’istituto stesso l’Immacolata venerdì 7 giugno 2024 alle 17.30.

Scuola Carver ([email protected]): palestra di lettura e scrittura con sede a Livorno, attiva sul territorio regionale dal 2014, da anni opera, con i propri laboratori di scrittura creativa, nelle scuole primarie e secondarie della Toscana, con progetti finalizzati allo stimolo delle competenze immaginifiche e narrative di bambini e ragazzi. “Il nostro obiettivo – spiega il direttore Francesco Mencacci – è divulgare una grande passione per le buone letture e scritture, con grande inclusività, divertimento intelligente, senza alcun nozionismo e senza atteggiamenti cattedratici. Le nostre classi dedicate a racconto, romanzo, poesia, cinema, narrazione orale e classici antichi (in sede principale a Livorno, Villa del Presidente – via Marradi 116) sono frequentate da bambini di tutte le età, dai 15 ai 99 anni!”.

I piccoli scrittori dell’Immacolata: Rachele Barone, Giorgia Bernard, Diego Borrelli , Clio Brisciani, Anna Cafferata, Vittoria Caliò, Gregorio Campo, Giulia Carraresi, Michele Carrieri, Rebecca Cecchi, Azzurra Centi, Claudia Contadini, Tommaso Faccin, Tessa Ghezzani, Viola Grigelli, Leonardo Lombardi, Alessandro Matteini, Leo Meini, Alice Mirando C., Niccolò Mori, Vittoria Picchietti, Annaluna Pisà, Lavinia Porciani, Andrea Putti, Matilda Ursi, Ettore Vullo, Alessia Zanobini, Livia Zingoni.

