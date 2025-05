Le Ville del dono, visite guidate gratuite a Villa Trossi e Villa Maria

L'iniziativa, promossa da Unicoop Tirreno, è inserita nel progetto di Fondazione Trossi-Uberti con il plesso Buontalenti dell’IIS Buontalenti Cappellini Orlando finalizzato a valorizzare le architetture del dono nella nostra città

Un dono per Livorno è il progetto di rete promosso da Unicoop Tirreno in cui si inserisce l’iniziativa della Fondazione Trossi-Uberti con l’I.I.S. Buontalenti per Geometri finalizzata a valorizzare le architetture del dono nella nostra città. Nei mesi passati, le ragazze e i ragazzi della classe 4A CAT, con l’attivazione di P.C.T.O (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), hanno svolto un percorso di ricerca sul campo e di studio dei materiali storici, preparandosi come “ciceroni” per guidare i visitatori alla scoperta delle storie, delle curiosità e di alcuni luoghi poco visibili o solitamente inaccessibili di due Ville della nostra città: Villa Trossi e Villa Maria. Punti di riferimento per la collettività in quanto sedi di numerose iniziative, le due Ville con il loro parco sono accomunate da storie di grande generosità da parte dei loro antichi proprietari che vollero donarle al Comune affinché fossero fruite come luoghi di cultura, in particolare dai giovani.

Queste le date e gli orari delle visite guidate gratuite:

Lunedì 12 maggio Villa Maria, ritrovo all’ingresso di Via Calzabigi n. 54; ore 15 primo gruppo; ore 15.45 secondo gruppo.

Lunedì 19 maggio Villa Trossi, ritrovo all’ingresso di Via Ravizza n. 76; ore 15 primo gruppo; ore 15.45 secondo gruppo.

Per partecipare, iscriviti alla pagina del portale eventi di Unicoop:

https://portale.tirreno.coop.it/blog/eventi/doni-urbani-livorno

Se hai difficoltà con l’iscrizione scrivi a [email protected] indicando a quali visite gratuite desideri partecipare. Un dono per Livorno è un progetto di rete messo in campo a seguito della call “Connessioni” promossa da Unicoop Tirreno, al quale partecipano Avis Livorno con Admo, Ail e Aido, la Fondazione Trossi Uberti e le Associazioni MuraLi, Art Lab e ClicArt, con il coordinamento e la collaborazione di Unicoop Tirreno e della sezione soci di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©