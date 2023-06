LeggeMente. Venerdì “Il sogno possibile” di Gino Strada raccontato da Paola Feo

Appuntamento alle 19 al Chioschino di Villa Fabbricotti. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

di Giacomo Niccolini

Venerdì 23 giugno alle 19 a LeggerMente si parla di un sogno, o meglio, di un progetto che porta avanti la memoria di Gino Strada (Sesto San Giovanni, 1948 – Honfleur, 2021), medico filantropo e fondatore di Emergency: Paola Feo, direttrice del Coordinamento Volontari di Emergency presenta Diario di un sogno possibile (Feltrinelli, 2023), l’adattamento per ragazze e ragazzi di Una persona alla volta, il volume postumo di Strada. Tra le pagine, lo storico fondatore di Emergency, racconta in prima persona l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore di una grande avventura di vita, che l’ha portato a conoscere i conflitti dalla parte dei più deboli.

Diario di un sogno possibile, illustrato a colori da Marcella Onzo e curato da Simonetta Gola, è pensato per giovani a partire dagli undici anni e racchiude quindi la storia, gli ideali e le aspirazioni che animano una delle più importanti organizzazioni a fine umanitario del nostro presente. Emergency, associazione indipendente e neutrale nata nel 1994 per portare cure gratuite di elevata qualità alle vittime di guerra, mantiene vivo il messaggio del medico di Sesto San Giovanni: “pensare il diritto ad essere curato come a come fondamentale, inalienabile e appartenente a ciascun membro della famiglia umana”.

Gino Strada, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, si è specializzato in Chirurgia d’Urgenza. Ha vissuto negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Sud Africa. Ha prestato assistenza ai feriti di guerra in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia e Sudan. Simonetta Gola, laureata in Scienze Politiche, giornalista e responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi nazionali di Emergency, ha cominciato a lavorare per l’ONG dal 2001. Si sono sposati pochi mesi prima della morte di Gino Strada, avvenuta nell’agosto del 2021.

Introduce: Andrea Raspanti, Assessore alle politiche sociali del Comune di Livorno.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

Per informazioni: https://www.leggermente.eu/

Condividi: