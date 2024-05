(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA PROVVISIORIO DELLA MANIFESTAZIONE

LeggerMente, a luglio la 6ª edizione con Antonio Scurati, Carlo Lucarelli e Eva Giovannini

La rassegna letteraria, giunta alla sua sesta edizione dopo il successo di pubblico dello scorso anno (circa seimila presenze) torna dal 3 al 25 luglio in Villa Fabbricotti con nomi di spicco della letteratura italiana. A settembre uno spinoff dedicato agli autori locali. L'ingresso sarà completamente gratuito

Il festival letterario LeggerMente vedrà anche quest’anno la sua realizzazione per la sesta edizione (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il programma della manifestazione). La rassegna, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno, si svolgerà nel mese di luglio dal 3 al 25 nel parco di Villa Fabbricotti ed ospiterà autrici e autori da tutta Italia. Dopo una sosta per tutto il mese di agosto l’intenzione è quella di riprendere la rassegna a settembre con un’impronta più dedicata agli autori locali che potranno così prendere parte a questa “coda” del festival nella prima quindicina del mese di settembre.

Tutti gli incontri sono totalmente ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel parco prospicente il Chioschino di Villa Fabbricotti. Lo scorso anno sono state circa seimila le presenze. Sarà possibile, per chi vorrà, prenotarsi un posto a sedere tramite la piattaforma eventbrite.it oppure sarà possibile portarsi una sedia da casa, una coperta o semplicemente assistere ai talk in piedi. Insomma la modalità sarà libera e completamente gratuita all’interno di uno dei parchi pubblici più belli di Livorno.

I venti nomi, ancora in definizione, porteranno sul palco immagini e aspetti della vita differenti, per tracciare dialoghi collettivi rivolti a tutta la cittadinanza. Un connubio di poesia e narrativa per dare voce a storie di mondi diversi, garantendo come ogni anno la varietà dei generi letterari e la molteplicità delle case editrici presenti.

Tra gli ospiti certi, il livornese Federico Maria Sardelli, musicista, pittore e scrittore che nel 2009 ha ricevuto il Gonfalone d’Argento del Consiglio regionale della Toscana per l’eclettismo artistico e lo spessore culturale, Valerio Magrelli, poeta, scrittore, traduttore e critico letterario, che presenterà un omaggio a Giorgio Caproni, Carlo Lucarelli, affermato scrittore di letteratura gialla e noir, Antonio Scurati, pluripremiato Premio Strega 2019 e 2020 e in vetta alle classifiche per due anni consecutivi, Daniele Mencarelli, poeta e scrittore, dal cui romanzo Tutto chiede salvezza è stata tratta l’omonima serie televisiva pubblicata nel 2022 su Netflix con la regia di Francesco Bruni, la livornese Eva Giovannini, giornalista, inviata e conduttrice televisiva, Silvia Calderoni, attrice, autrice e performer, con il suo romanzo d’esordio Denti di latte, Roberta Recchia il cui libro Tutta la vita che resta è stato venduto in 15 Paesi, tra cui Inghilterra, Francia, Spagna e Germania ancor prima della pubblicazione in Italia e tra gli altri Piergiorgio Pulixi e Romana Petri.

Il calendario ufficiale è ancora in fase di definizione e presto sarà divulgato nella sua ufficialità e interezza.

Favorire la diffusione della lettura rendendo la sua pratica un’abitudine sociale e portare le istituzioni culturali fuori dai loro confini, in spazi aperti accessibili e accoglienti, in cui le persone possano ritrovarsi e dove il libro diventi incontro e confronto, portatore di benessere e di svago. Questo è il duplice obiettivo di LeggerMente che, alla sua sesta edizione, ripercorre direzioni già sperimentate con successo e apre ancora una volta una finestra sul mondo poliedrico e sfaccettato dell’immaginazione, della cultura e della creatività.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito e si svolgeranno nel parco di Villa Fabbricotti, sede della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, centro del sistema bibliotecario livornese.

