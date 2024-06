LeggerMente, il 1 luglio inizia la rassegna a Villa Fabbricotti con 22 appuntamenti

Organizzata dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno, la rassegna ha in calendario, dal 1 al 31 luglio, 22 appuntamenti consultabili su www.leggermente.eu. Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito, è consigliata la prenotazione su eventbrite.it. Tra i nomi Federico Maria Sardelli, Vinicio Marchioni, Antonio Scurati, Pierluigi Battista e Carlo Lucarelli. L’Associazione Comunico garantirà il servizio di interpretariato di LIS. Novità di quest'anno LeggerMente Next, un calendario di ben 14 incontri con autrici ed autori già conosciuti nelle precedenti edizioni o particolarmente legati al territorio

Ormai diventata un punto di riferimento culturale per la città, la rassegna letteraria LeggerMente inizierà lunedì 1 luglio e presenterà fino alla fine del mese ventotto volti tra autrici e autori da tutta Italia. Organizzata nel parco di Villa Fabbricotti dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno, la manifestazione ha in calendario ventidue appuntamenti consultabili su www.leggermente.eu, che porteranno sul palco immagini e aspetti differenti della vita per tracciare dialoghi collettivi rivolti a tutta la cittadinanza. Un connubio di poesia, saggistica e narrativa pronto a dare voce a storie di mondi diversi e a garantire come ogni anno la varietà dei generi letterari e la molteplicità delle case editrici presenti.

LeggerMente, che alla sua sesta edizione ripercorre direzioni già sperimentate con successo aprendo tutte le finestre dell’immaginazione, si presenta quest’anno più forte e interessante che mai, nello spazio della città a due passi dalla Biblioteca Labronica, dove la cultura è viva, è partecipata, uno spazio attivo e democratico che fa del libro e della lettura il suo miglior strumento di connessione e di cura. Si, perché LeggerMente non è solo promozione culturale, ma un modo per abbattere il muro invisibile tra chi scrive e chi legge e per offrire contenuti accessibili a tutte e tutti. In tal senso è interessante anche per questa edizione la collaborazione già collaudata con l’Associazione Comunico che garantirà il servizio di interpretariato di LIS (Lingua dei Segni Italiana) e sottotitolazione nelle giornate del 12, 20 e 21 luglio. La novità di quest’anno è piuttosto il colpo di coda che la rassegna presenterà alla fine dell’estate con LeggerMente Next, un calendario di ben 14 incontri con autrici ed autori già conosciuti nelle precedenti edizioni o particolarmente legati al territorio locale ai quali gli organizzatori hanno voluto dedicare uno spazio tutto proprio dal 2 al 18 settembre. Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito. I posti a sedere per poter assistere comodamente all’evento sono limitati, per questo è consigliata la prenotazione su eventbrite.it.

LeggerMente, Incontri Letterari

2024, 6a edizione

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, V.le della Libertà, 30

Info:

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi – 0586814511

[email protected]

www.leggermente.eu

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ORE 19,00

lunedì 1 luglio

Nicola Lagioia

La città dei vivi, Einaudi, 2020

mercoledì 3 luglio

Federico Maria Sardelli

Vivaldi secondo Vivaldi. Dentro i suoi manoscritti, Il Saggiatore, 2024

giovedì 4 luglio

Anita Likmeta

Favole del Comunismo, Marsilio, 2024

venerdì 5 luglio

Leonardo Mendolicchio

Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione, Rai Libri, 2023

sabato 6 luglio

Vinicio Marchioni

Tre notti, Rizzoli, 2024

lunedì 8 luglio

Emiliano Pagani e Daniele Caluri

Andate in pace. Don Zauker, Feltrinelli, 2024

martedì 9 luglio

Valerio Magrelli e Marco Corbi

Lezione magistrale dedicata a Giorgio Caproni

mercoledì 10 luglio

Romana Petri

Tutto su di noi, Mondadori, 2024

giovedì 11 luglio

Alberto Toso Fei

Il piede destro di Byron, Edizioni Marsilio, 2023

venerdì 12 luglio – Servizio di interpretariato di LIS

Carlo Lucarelli

Bell’abissina. Un’indagine del commissario Marino, Mondadori, 2022+sabato 13 luglio

Daniele Mencarelli

Fame d’aria, Mondadori, 2023

lunedì 15 luglio

Dario Ferrari

La ricreazione è finita, Sellerio, 2023

martedì 16 luglio

Arturo Bertoldi e Max Collini

Storie di antifascismo senza retorica, People, 2024

giovedì 18 luglio

Piergiorgio Pulixi

Per un’ora d’amore, Rizzoli, 2024

venerdì 19 luglio

Pierluigi Battista

I miei eroi. Un amore testardo e duraturo. Hannah Arendt, Albert Camus, George Orwell, La Nave di Teseo, 2023

sabato 20 luglio – Servizio di interpretariato di LIS

Antonio Scurati

Fascismo e populismo. Mussolini oggi, Editore Bompiani, 2023

domenica 21 luglio – Servizio di interpretariato di LIS

Eva Giovannini e Tommaso Eppesteingher

L’ultimo partigiano. Storia di Lanciotto Gherardi a fumetti, Paesi Edizioni, 2024

lunedì 22 luglio

Gian Marco Griffi

Ferrovie del Messico, Laurana Editore, 2022

martedì 23 luglio

Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà

Democrazia afascista, Feltrinelli, 2024

mercoledì 24 luglio

Roberta Recchia

Tutta la vita che resta, Rizzoli, 2024

giovedì 25 luglio

Silvia Calderoni

Denti di latte, Fandango Libri, 2023

mercoledì 31 luglio

Viola Barbara e Giulia Bernini

Cosa sognano i sogni, Edizioni Erasmo, 2024

