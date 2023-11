Leghorn Bricks, in mostra le opere Lego a tema Harry Potter

Amanti dei mattoncini colorati non prendere impegni per il weekend del 2 e del 3 dicembre. In quella data nei locali della Pizzeria Otto in via Grande, 43 (con ingresso gratuito) ci sarà un’imperdibile esibizione e mostra di opere realizzate in Lego squisitamente a tema Harry Potter.

L’evento è a cura di Leghorn Bricks. Vi sarà la possibilità di partecipare ad un mercatino del nuovo e dell’usato con esposizione di set e costruzioni originali.

Per info: [email protected].

