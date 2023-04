(1) Allegati (1) Programma Leghorn Medieval Festival

“Leghorn medieval festival”, in Fortezza Nuova 3 giorni dedicati al Medioevo

Una tre giorni, dal 12 al 14 maggio, di rievocazione storica medievale. Mercati, musica, esibizione e uno spettacolo pirotecnico

di Giulia Bellaveglia

Spettacoli, mercati, musica e gastronomia, tutto come rievocazione del periodo medievale. Questo, e molto altro, è ciò che gli spettatori potranno trovare alla seconda edizione del “Leghorn medieval festival”, l’evento di rievocazione storica organizzato e promosso da White Company Aps e sostenuto da Comune di Livorno e Regione Toscana, in programma dal 12 al 14 maggio negli spazi della Fortezza Nuova (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo). “Questa edizione – spiega il presidente di White Company Giuseppe Pugliese – anticipa il cambiamento già in atto per il 2024, in cui probabilmente modificheremo il nome della manifestazione in Tuscany medieval festival, rendendo Livorno protagonista assoluta delle rievocazioni storiche a livello regionale. Per quanto riguarda il programma attuale invece, siamo riusciti ad ampliare la quantità degli artisti e dei reenactors passando da 14 gruppi del 2022 a 18 presenti quest’anno, per un totale di circa 250 figuranti. In più abbiamo introdotto tantissime novità inerenti il settore dell’artigianato, quello storico e i laboratori didattici”.

Durante la manifestazione la Fortezza sarà suddivisa in tre spazi, area Cosimo, Buontalenti e Il Magnifico, nelle quali si alterneranno esibizioni di falconieri, soldati, cavalli, giocolieri e sbandieratori. “Questa volta – aggiunge il direttore artistico Gabriele Bonvicini – ci siamo concentrati molto sugli spettacoli dedicati ai bambini. Due tra le principali novità sono poi il prolungamento dell’orario e la presenza delle danze orientali, talvolta contestate nelle rievocazioni storiche, ma presentissime nel periodo medievale”.

L’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo ha infine sottolineato l’importanza dell’evento quale attrattiva turistica. “Un attività – dice – che si configura come un prodotto turistico capace di accogliere persone esterne alla città. A Livorno ci sono tante cose da promuovere, ma difficilmente ci si muove per farlo in maniera concreta. White Company invece, lo fa e lo fa seriamente già da un paio d’anni”.

