Leghornbricks, il mondo dei mattoncini colorati arriva a Livorno

Foto tratta dalla pagina Fb LeghornBricks. Potete consultare le locandine allegate cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Lucio Vannucchi, Clelia Zocchi e Lorenzo Valdambrini del gruppo labronico dei “LegoTossici” vi aspettano domenica 14 maggio al Surfer Joe Diner alla Terrazza Mascagni. L’ingresso è libero ed il divertimento è assicurato

Chi non ha giocato o semplicemente conosce i mitici mattoncini LEGO? Direi che è impossibile non sapere di cosa si parla anche vista la popolarità che l’azienda Danese ha acquisito negli ultimi anni diventando il più grande e importante produttore di giocattoli al mondo. Ma il vero passo in avanti è probabilmente stato fatto qualche anno fa quando si sono resi conto che c’era un vastissimo pubblico non composto da bambini (almeno all’anagrafe…) che costruiva con i mattoncini grandi città e modelli anche molto complessi, per cui l’azienda ha iniziato seriamente a pensare al mondo degli adulti con la produzione di set più grandi e sofisticati, imponendosi in ogni fascia di età.

La magia dei mattoncini sta proprio lì, è uno stimolo all’immaginazione e alla creatività, ed è per questo che è facile considerarli il gioco più educativo che esista. Sono nati ovunque i cosiddetti LUG (LEGO User Group) che si ritrovano periodicamente, inventano tecniche costruttive, organizzano eventi rapportandosi con la casa madre Danese e collaborando con essa in molti casi. Ed è allora che tre appassionati hanno deciso di proporre un primo evento in città pensato e realizzato da

livornesi, utilizzando gli spazi del Surfer Joe Diner alla Terrazza Mascagni per questa prima edizione. Si tratta di Lucio Vannucchi, Clelia Zocchi e Lorenzo Valdambrini, facenti parte insieme ad altri amici del gruppo labronico dei “LegoTossici”. Il 14 Maggio troverete nel locale alcuni espositori e appassionati dei mattoncini, in collaborazione con OrangeTeam LUG, che porteranno in mostra le proprie creazioni o set ufficiali LEGO. Si aprono le porte dalle 10 del mattino fino alle 20. Vi aspettiamo dunque, l’ingresso è libero ed il divertimento è assicurato! Per informazioni: [email protected] – www.leghornbricks.com.

