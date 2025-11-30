“L’emozione a fumetti” al Vespucci-Colombo

Gli incontri a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo” di Livorno dedicano il mese di dicembre al mondo del fumetto e dell’illustrazione d’autore con alcuni ospiti di eccezione e di importanza internazionale.

Si comincia venerdì 5 dicembre alle ore 21.00, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, con Bruno Cannucciari, autore e illustratore di fumetti di grande successo, con un incontro dal titolo “L’emozione a fumetti. Raccontare per dettagli, colori, assenze, astrazioni”. Coordina l’evento Daniele Caluri, fumettista italiano, noto per il suo lavoro su il Vernacoliere con cui ha collaborato dal 1985 al 2011 creando personaggi divenuti famosi.

L’evento, realizzato in collaborazione con ErasmoLibri e con la Libreria Mondadori di Livorno, è a ingresso libero, è rivolto a tutta la cittadinanza e rientra nel piano del “Fondo Promozione alla Lettura” del MIBACT e del progetto “Città che legge” del CEPELL.

Bruno Cannucciari, parlerà del rapporto profondo tra la narrazione grafica e le emozioni umane e le strategie messe in atto dai narratori per tenere legati gli autori alle storie. L’incontro offrirà un’opportunità unica di ascoltare direttamente dalla voce dell’autore come la sua arte riesca a trasmettere emozioni attraverso le immagini e il linguaggio dei fumetti.

Bruno Cannucciari esordì come autore di fumetti sulla rivista Comic Art con una riproposizione del personaggio di The Yellow Kid e una serie a fumetti, Franco&Bruno, sul mondo dei fumetti. Nel 1986 ha lavorato come vignettista e illustratore per la rivista Italia oggi. Dal 1988 ha iniziato a collaborare con la rivista Lupo Alberto, pubblicata dalla Glénat, realizzando la serie umoristica Winny, oltre a collaborare con Silver alla realizzazione delle storie del personaggio di Lupo Alberto, realizzandone anche copertine, vario merchandising e, da metà degli anni novanta, centinaia di tavole autoconclusive. Ha collaborato alla serie Nirvana edita dalla Panini. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo grafico Kraken edito da Tunué, seguito nel 2019 da Stagione di caccia, per lo stesso editore.Kraken è stato pubblicato anche in Francia da Les Éditions Soleil e in Polonia da Timof. Insegna alla Scuola Romana del Fumetto e allo IED di Roma.

