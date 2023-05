L’Ensemble Bacchelli alla Rsa Villa Serena

La scelta musicale si è rivelata molto stimolante per gli ospiti che hanno potuto ascoltare brani di autori classici come Mascagni, un famoso tango di Carlos Gardel, canzoni della tradizione popolare napoletana e romana, serenate e tanto altro

Grande spettacolo musicale con l’Ensemble Bacchelli alla Rsa Villa Serena. Protagonista nei locali della Rsa, nel pomeriggio di martedì 9 maggio, l’Ensemble Bacchelli, nota associazione musicale e culturale nata nel 2005 per iniziativa del direttore d’orchestra Rita Bacchelli che con la sua positiva e coinvolgente energia ha guidato gli ospiti nell’ascolto di ogni brano viaggiando nella musica.

Come ha espresso Rita Bacchelli “la musica arriva direttamente al cuore” ed è quanto accaduto nel pomeriggio di martedì.

Tutti i presenti, ospiti e operatrici si sono emozionati facendosi trasportare dalla musica, a conferma che la musica solleva spirito e anima.

È stato significativo anche il momento dei saluti dove ospiti, operatori e musicisti si sono ringraziati a vicenda perché è stato un vero scambio di emozioni.

“È quindi con grande piacere e sincerità – dicono dalla Rsa Villa Serena – che vogliamo ulteriormente ringraziare tutti i componenti dell’Ensemble Bacchelli, il direttore Arianna Rondina, il maestro concertatore e arrangiatore Giovanni Tripodi, il maestro al pianoforte Massimiliano Fantolini, tutto il coro e chiaramente il direttore Rita Bacchelli, sperando di condividere altri pomeriggi insieme”.

