Leo Gassmann, Bantoriak e Virginiana Miller al The Cage

Si apre giovedì 7 maggio la tappa livornese del “Vita Vera Paradiso Club Tour” del cantautore reduce da Sanremo 2026; venerdì 8 maggio spazio alla musica con Bantoriak, Electric Messiah, Life & Coral e Magnetar; sabato 9 maggio chiusura con il ritorno a casa della band guidata da Simone Lenzi

Il tour nei live club di Leo Gassmann arriva a Livorno e bussa alle porte del The Cage. Tutto è nato in occasione della sua partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo 2026, quando l’artista ha annunciato il Vita Vera Paradiso Club Tour, una nuova serie di concerti dal vivo che prende il nome dall’omonimo disco pubblicato in data 10 aprile e anticipato dal singolo “Oltre”. Questo tour rappresenta il primo viaggio live nel mondo sonoro e narrativo di “Vita Vera Paradiso”, terzo album in studio del giovane cantautore romano. È un progetto musicale autentico e diretto che racconta emozioni, crescita e identità attraverso una dimensione live intima e coinvolgente. Dentro questo album ci sono anche il brano “Naturale”, con cui Leo Gassmann ha partecipato al 76º Festival di Sanremo classificandosi al ventottesimo posto, e la cover di “Era già tutto previsto” in collaborazione con Aiello, presentata durante la serata delle cover. Recentemente lo abbiamo visto sul piccolo schermo, dato che tra marzo e aprile è stato concorrente della tredicesima edizione del programma televisivo Canzonissima, in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Quindi Leo torna a concentrarsi sul suo tour in giro per lo stivale, anche perché i live club sono lo spazio ideale per un contatto reale e senza filtri tra artista e pubblico, dove la musica torna a essere esperienza condivisa e vissuta. Prodotto e organizzato da ColorSound e Friends & Partner, il tour sta attraversando alcune delle principali città italiane e vede l’artista consolidare il suo percorso artistico, portando sul palco un nuovo capitolo musicale, trasformando ogni concerto in un momento autentico, intenso e condiviso con il suo pubblico. Al live club di via dele Vecchio Lazzeretto, porte aperte alle 20.30, inizio concerto ore 21. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 28,75 euro + commissioni. È prevista la possibilità di accesso anticipato per i fan che acquisteranno il biglietto Friendly, pensato per offrire un’esperienza esclusiva e più vicina all’artista.

VENERDÌ 8 MAGGIO – Un nuovo album da presentare, che arriva sette anni dopo l’esordio discografico. Un nuovo capitolo sonoro, espandendo la propria visione in un’esperienza psichedelica più profonda e coinvolgente. È giunta l’ora dei Bantoriak, band nata come progetto solista del musicista livornese Izio Orsini (Rancho Bizzarro) ed evolutasi in una sorta di rituale collettivo capace di riunire collaboratori di lunga data e nuovi talenti. Il risultato è una miscela ipnotica di doom psichedelico, intrisa di un caldo sound vintage ispirato agli anni ‘70, dove i venti del deserto incontrano atmosfere umide e mistiche e dure inflessioni blues. Niente di banale, è tutto da ascoltare e sentire questo live che arriva per dare il benvenuto a “Vol. II”: in uscita il 19 giugno 2026, il disco sarà presentato al teatrino prima che vada in pasto al mercato in formato cd, vinile colorato e digitale su Argonauta Records. “Weedooism”, il primo disco dei Bantoriak, è passato agli annali come un lavoro notevole, senza manierismi, di puro stampo stoner psichedelico, ricco di passione e richiami alla musica lisergica degli ultimi decenni. Che cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dalla nuova creatura dei Bantoriak? Non resta che assaggiarla dal vivo, ma intanto, per celebrare l’annuncio della sua uscita, la band ha pubblicato il primo singolo “Blu Bus”, con la partecipazione del leggendario Sergio Ch. dei Los Natas e Soldati alla chitarra solista. Il brano si erge come un manifesto dello spirito dell’album: ampio, grintoso e profondamente evocativo, incanala l’essenza pura del desert rock attraverso jam vorticose e groove magnetici. “Vol. II” è un’esperienza condivisa plasmata da un cast straordinario di musicisti, tra cui: Dome La Muerte, Sergio Ch. (Los Natas), Marco Gambicorti (Rancho Bizzarro), Toto Barbato (The Cage, Snaporaz), Omar Tognotti, Giacomo Cerri (Vesta), Rosy Ninivaggi (Profanal), Valentina Erre, Jacopo Pannokkia, Filippo Del Bimbo (Supernaughty), Andrea Appino (Zen Circus), Mattia Cominotto (Green Fog Studio), Giacomo Vaccai. Dai deserti roventi della California alle dense e umide atmosfere dell’India, “Vol. II” si dispiega attraverso jam ipnotiche, riff pesanti e un’aura psichedelica senza tempo, confermando Bantoriak come una voce unica nell’underground europeo. Al The Cage porte aperte dalle 19 (con bar aperto e grigliata per chi volesse cenare nello spazio esterno del teatrino) e inizio live fissato per le ore 21.30: prima dei Bantoriak, per questa serata organizzata in collaborazione con Ultima Eventi, si esibiranno gli Electric Messiah, i Life & Coral e i Magnetar. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketsms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. Dopo il concerto, ultimo appuntamento della stagione con Robetta Party: vibes fotoniche e tanta voglia di fare festa sono la ricetta della serata. Biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 9 MAGGIO – Il 2026 è iniziato con l’uscita di un nuovo singolo, proprio il giorno di Capodanno. Si chiama “La fine del patriarcato”, brano già esibito dal vivo che poi ha preso una forma definitiva. Prodotto da Daniele Catalucci e pubblicato da Nos Records, è arrivato preannunciando, di fatto, nuovo materiale discografico. Ma nel frattempo il palco chiama e allora i Virginiana Miller tornano a varcare le soglie del The Cage per un appuntamento che suona come una rarità. Basti pensare che nel 2025 hanno fatto un solo concerto (a Firenze), quindi a Livorno cade il primo evento live del 2026, anno che appunto attende l’uscita del loro nuovo disco. Il precedente, “The Unreal McCoy”, risale al 2019: un album in lingua inglese dal forte immaginario americano. Poi lo stop a causa della pandemia. E dopo un nuovo ritorno, a modo loro, complici di una storia cominciata nei primi anni ’90 e capace di scrivere pagine importanti per la canzone d’autore italiana. Il primo disco (“Gelaterie sconsacrate”) è datato 1997, poi ne seguono altri sei in studio. “Italiamobile” (1999) chiude il primo decennio di attività, quindi nel 2003 arriva “La verità sul tennis”, disco riconosciuto negli anni come uno dei lavori più significativi del rock italiano dei primi °Duemila. Con “Fuochi fatui d’artificio” (2006), pubblicato per Radiofandango e con Marco Lenzi alla produzione, i Virginiana Miller proseguono il loro percorso discografico, finché il 2009 vede la band livornese impegnata nella sua prima collaborazione cinematografica: la band registra, con la produzione di Ale Bavo e Max Casacci (Subsonica), una versione di “È la pioggia che va” dei Rokes per il film “Cosmonauta” di Susanna Nicchiarelli, vincitore del Premio Controcampo Italiano alla 66° Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2010 esce “Il primo lunedì del mondo”, che include “L’angelo necessario”, brano inserito nella colonna sonora del film “La prima cosa bella” di Paolo Virzì. Il 2012, invece, registra l’uscita del singolo “Tutti i santi giorni”, brano presente nei titoli di coda e nei trailer dell’omonimo film di Paolo Virzì tratto dal primo romanzo di Simone Lenzi, “La generazione”. Proprio per il brano “Tutti i santi giorni”, i Virginiana Miller si aggiudicano il David di Donatello nella categoria “Miglior canzone originale”. Il 2013 segna uno dei momenti più alti della carriera del gruppo: l’album “Venga il Regno”, prodotto da Ale Bavo, vale ai Virginiana Miller la Targa Tenco per la miglior canzone con “Lettera di San Paolo agli operai” e il premio PiMi come Band dell’anno. Segue una lunga pausa, insieme vitale e riflessiva, durante la quale i Virginiana Miller non smettono mai di scrivere. Il passo successivo è “The Unreal McCoy”, ad ora ultima fatica discografica della band oggi formata da Simone Lenzi, Antonio Bardi, Matteo Pastorelli, Daniele Catalucci, Valerio Griselli e Giulio Pomponi. Con questa formazione si esibiranno al teatrino, con tutta l’attesa del caso e la curiosità per conoscere nuovo materiale prodotto dalla band. Apertura porte prevista per le ore 22, con inizio concerti fissato alle 22.30. Biglietti acquistabili in prevendita su Ticketsms al prezzo di 14 euro più diritti di prevendita. Dopo il live dei Virginiana Miller, la serata proseguirà con il noto dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party, con biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro (prima consumazione inclusa).

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