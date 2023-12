Leonardo. Bellezza e invenzione, visite guidate alla mostra durante le festività natalizie

Insieme alle festività natalizie arrivano le prime visite guidate speciali al Museo della Città per la nuova imperdibile mostra Leonardo. Bellezza e invenzione aperta al pubblico e visitabile fino al 1 aprile 2024. Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione è la nuova esposizione temporanea organizzata dal Comune di Livorno al Museo della Città, in collaborazione con Metamorfosi e con la curatela di Sara Taglialagamba. Dedicata all’artista forse più celebre al mondo, l’esposizione allestita negli negli spazi dei Bottini dell’Olio e dell’ex Chiesa del Luogo Pio. Sono presenti ben settanta opere tra disegni autografi, lavori di allievi e seguaci, fino alle testimonianze degli epigoni contemporanei che a Leonardo sono legati attraverso la figura cardinale di Carlo Pedretti, studioso e infaticabile divulgatore. Capolavori come i disegni originali del Codice Atlantico e del Codice sul volo degli uccelli permettono di ricostruire la ricerca del bello e l’interesse enciclopedico per la natura, la scienza e la tecnologia che hanno reso celebre e amato il genio vinciano. L’aspetto interessante di questo progetto è inoltre il recupero del rapporto tra Leonardo e Livorno, che ci lascia come testimonianza la descrizione del faro trecentesco e della torre del Marzocco. Si comincia con le visite guidate in orario fisso con partenza garantita nei giorni di sabato 23, 30 dicembre e 6 gennaio alle ore 16.00 al costo di 3 euro a persona aggiuntive al biglietto d’ingresso. Sabato 6 gennaio alle ore 11.00 ci sarà anche una visita guidata per adulti e bambini che prevede una tariffa cumulativa ridotta di 5 euro per ogni coppia adulto-bambino, oltre sempre al biglietto d’ingresso. Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture; si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Orari Mostra:

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

24 e 31 dicembre 10.00-20:00

25, 26 dicembre; 1, 6 gennaio 10.00-21.00

Biglietti:

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro

audioguida 3 euro

Visite guidate partenza garantita

sabato 23 dicembre h 16.00

sabato 30 dicembre h 16.00

sabato 6 gennaio h 16.00

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Visita guidata adulti e bambini:

sabato 6 gennaio h 11:00

costo 5 euro un adulto + un bambino; 3 euro per ogni bambino in più (oltre al biglietto di ingresso).

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

