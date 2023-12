Leonardo da Vinci, aperta la prevendita per la mostra al Museo di Città

Si è aperta oggi la prevendita dei biglietti per la mostra “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione” che si terrà al Museo della Città di Livorno dal 21 dicembre al 1° aprile 2024 (vernissage il 20 dicembre alle 17). E’ possibile acquistare i biglietti sia in modalità online sul sito ufficiale www.museodellacittalivorno.it sia fisicamente alla biglietteria del Museo della Città, piazza del Luogo Pio. I biglietti sono disponibili sia con prenotazione in una data fissa, sia in modalità open. Ed è possibile acquistare biglietti per altri, come regalo di Natale (o in generale come regalo per qualunque ricorrenza ovviamente), confezionati in apposite bustine da “festa”.

