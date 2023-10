Leonardo da Vinci in mostra al Museo della Città

Foto tratta dalla pagina Fb e Ig del sindaco Salvetti

Luca Salvetti su Fb e Ig annuncia l’arrivo di un’altra importante mostra al Museo di Città: “Natale con Leonardo da Vinci“. Il post social del sindaco: “Aprire con i 110 mila visitatori della mostra su Modigliani e chiudere con un altro grande evento dedicato al genio ribelle di Leonardo Da Vinci direi che non è proprio male. In mezzo alle due grandi mostre ci sono state poi ben 13 rassegne di valore elevatissimo sia per l’appeal con i visitatori sia per il valore culturale. Mi viene da citare Banksy, ma anche Puccini, la mostra sulla Vespucci e quella dell’archivio Alinari. Insomma un percorso che ha rimesso il Museo di Città al centro di un circuito nazionale come riferimento per l’arte e la cultura. Nel 2018 quel museo ospitava in media 8 mila visitatori l’anno, nei quattro anni successivi, nonostante il covid, siamo ad una media che va oltre le 40 mila presenze annue e l’evento dedicato a Leonardo da Vinci, che aprirà a dicembre e durerà tre mesi, farà crescere ancora questo dato. Siamo pronti a goderci questa grande Mostra per poi procedere con il nuovo allestimento del Museo di Città e del museo contemporaneo che con il museo Fattori, i granai e le nostre biblioteca costituiscono una rete unica e di grande qualità”.

