Leonardo, oggi alle 17 conferenza dello storico dell’arte Agostinelli con il sindaco Salvetti foto

Ultimo mese (fino al 1 aprile) di apertura della mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione. La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita

Un calendario sempre più fitto di appuntamenti arricchisce l’ultimo mese di apertura della mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione (fino al 1 aprile al Museo della Città di Livorno).

Venerdì 1 marzo alle ore 17.00 Paola Venturelli della Fondazione Gianmaria Buccellati presenta Leonardo tra “medaglie”, gioielli, gemme e moda: il primato della creatività. Introduce Valeria Cioni, Responsabile Ufficio Cultura, Spettacolo e rapporti con l’Università del Comune di Livorno.

Sabato 2 marzo alle ore 18.00 ultima tappa della collaborazione con il Conservatorio Mascagni di Livorno che presenta il concerto di musica per chitarra di Niccolò Chiaramonti con composizioni di Hans Werner Henze, Girolamo Kapsberger, Francesco Da Milano, Francesco Spinacino, John Dowland, Girolamo Frescobaldi.

Inoltre, ogni sabato e domenica alle ore 17.00 sono sempre in programma le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture, per cui si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Lunedì 4 marzo alle ore 17.00 il Sindaco Luca Salvetti parlerà di Leonardo insieme allo scrittore e storico dell’arte Alessandro Agostinelli, a partire dal libro di quest’ultimo, intitolato Da Vinci su tre ruote (Exòrma edizioni).

La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita; l’ingresso allo spettacolo non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso.

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro,

audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo www.museodellacittalivorno.it

Visita guidata a orario fisso costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

