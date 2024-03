L’Eredità della Vita, sabato al via la mostra sui cambiamenti climatici

Arriva a Livorno dal 23 marzo all’8 aprile 2024 la mostra “L’eredità della vita – il clima è una scelta, salviamo il futuro”, realizzata nell’ambito della campagna “Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente” dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai che ha come obiettivo un coinvolgimento di ogni singolo individuo sulle grandi sfide ambientali. L’inaugurazione si svolge alle 10:30 del 23 marzo 2024 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (sala delle Mostre Temporanee) in via Roma 234, Livorno. Sarà presente il sindaco di Livorno Luca Salvetti. La mostra sarà aperta dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (chiusura tutti i lunedì e domenica 31 marzo). L’ingresso è libero.

Aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e incoraggiare ad agire in prima persona con speranza e ottimismo: questo l’obiettivo della mostra “L’eredità della vita”. I diciotto pannelli che la compongono partono dalla gravità dell’emergenza climatica prodotta dalle attività umane e in particolare dall’uso di carbone, petrolio e gas per arrivare alla determinazione di portare il proprio contributo per azzerare le emissioni al 2050 a partire dal proprio cambiamento personale e quindi dall’impegno nella vita di ogni giorno. Dai cinque settori chiave su cui intervenire – energia, città, sistemi di produzione e consumo, alberi, sicurezza alimentare – si arriva a riflettere sulla transizione ecologica giusta, su un nuovo modello di sviluppo, sui diritti umani e sulla pace. Ognuno può fare la propria parte con azioni quotidiane e immediate anche per chiedere e sostenere le necessarie azioni di sistema a livello nazionale e globale.

La campagna “Cambio io, cambia il mondo” è sostenuta dai fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La mostra ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno ed è realizzata in collaborazione con CRED, Centro Risorse Educative e Didattiche del Comune di Livorno e con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

