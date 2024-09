“L’essenza rivoluzionaria del desiderio”, incontro con Giannini e Tarchi

Appuntamento sabato 21 settembre alle 18 in piazza Garibaldi. Evento organizzato dalla Casa del Popolo Heval, con Lamberto Giannini, insegnante, e Martina Tarchi, psicoanalista, e nel quale verranno trattati concetti e questioni fondamentali della civiltà moderna e contemporanea

“Il desiderio è nella sua essenza rivoluzionario” scrivono Gilles Deleuze e Félix Guattari ne “L’Anti-Edipo”.

È questo il tema attorno a cui il 21 settembre ruoterà l’incontro, organizzato dalla Casa del Popolo Heval, con Lamberto Giannini, insegnante, e Martina Tarchi, psicoanalista, e nel quale verranno trattati concetti e questioni fondamentali della civiltà moderna e contemporanea. In particolare, i relatori metteranno in tensione la macchina capitalistica come moderno dispositivo di civilizzazione nel suo complesso funzionamento e rapporto con la psicoanalisi e la politica. Verrà delineata in questa cornice la possibile via rivoluzionaria che Deleuze e Guattari fanno coincidere con il desiderio. Ci si interrogherà sulla funzionalità e l’operatività del volto del desiderio della Francia post strutturalista degli anni ‘70 e di come tutt’oggi sia ancora produttivo. Nel corso del dibattito che sarà moderato, per la Casa del Popolo Heval, da Andrea Sirigatti, si cercherà anche di valutare l’influenza che il pensiero di Deleuze e Guattari ha avuto, sul piano politico e culturale, in una fase specifica dei movimenti di lotta dei giovani italiani e riflettere in particolare sulla stagione del 77 e il suo sviluppo. L’appuntamento è per sabato 21 settembre alle ore 18, in piazza Garibaldi a Livorno.

