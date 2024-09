L’estate al Museo del Mediterraneo si chiude con Mozart

Il concerto, “Un discorso musicale: la genialità di Mozart”, nasce dalla collaborazione tra Alessandra Dezzi e il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e andrà in scena il 21 settembre alle ore 21 nella Sala del Mare

Sabato 21 settembre, alle ore 21, nella Sala del Mare, ultimo concerto del programma di eventi estivi del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. “Un discorso musicale: la genialità di Mozart” è il titolo del concerto dedicato al grande musicista e compositore austriaco, che vedrà sul palco il baritono Michele Pierleoni accompagnato al pianoforte da Alessandra Dezzi. Il programma prevede l’esecuzione di una serie di brani tratti da alcune famose opere, qual Don Giovanni, Così fan tutte e Le nozze di Figaro. Alessandra Dezzi si è diplomata nel 1987 al Conservatorio Mascagni di Livorno sotto la guida del M° F. Cipriano ed ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Oltre ad una costante e rilevante attività concertistica, da più di 30 anni è una delle pianiste ufficiali della Royal Academy of Dance di Londra (sede italiana di Trento) Michele Pierleoni ha debuttato nel 1997 al Teatro Accademico di Bagni di Lucca e successivamente ha cantato in numerosi e prestigiosi teatri italiani ed europei, tra cui, recentemente, alla Royal Military Chapel (The Guards’ Chapel) a Buckingham Palace.

Ingresso a donazione liberale. Si consiglia la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

tel. 0586/266711

Il Museo ringrazia tutte le Associazioni, i musicisti, gli attori, i relatori che hanno vivificato le serate di Villa Henderson e tutto il pubblico che ci ha seguito ed al quale diamo appuntamento agli eventi della prossima stagione autunno/invernale.

