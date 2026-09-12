L’estate continua in Fortezza Vecchia, la programmazione dal 13 al 21 settembre

La programmazione sotto le stelle curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti continua fino a fine mese inanellando perle “doc”, dal jazz al pop passando per il grande teatro, la storia raccontata

Non è ancora tempo di salutare l’estate perché il settembre è ancora “caldo” in Fortezza Vecchia. La programmazione sotto le stelle curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti continua fino a fine mese inanellando perle “doc”, dal jazz al pop passando per il grande teatro, la storia raccontata. Tutti i biglietti sono in vendita sul sito www.fortezzavecchia.it.

Domenica 13 settembre, ore 21.30, Orchestra Binario 9 e ¾ in concerto: l’Orchestra del Dopo Lavoro Ferroviario di Livorno nasce come evoluzione di un progetto chiamato “Palestra musicale”, ideato dal maestro Claudio Parrini. La Palestra Musicale, negli anni, si è trasformata in un’orchestra di 24 elementi che propone un repertorio variegato dal jazz alla bossa nova, dal pop allo swing. Ingresso libero.

Martedì 15 settembre, ore 21.30, “Jazz Journey” in concerto: Maria Laura Bigliazzi ha inciso con Ares Tavolazzi, Fabrizio Bosso e moltissimi altri, canta in portoghese e suona le percussioni. Il concerto offre canzoni in differenti mood, ritmi e lingue. Sonorità acustiche, un sound raffinato e particolari arrangiamenti. La band unisce la cultura del jazz con la musica brasiliana ed il soul. Non mancheranno come sempre spazi di improvvisazione e brani originali. La band, di 4 elementi, ha un curriculum sterminato. Ingresso, 10 euro.

Mercoledì 16 settembre, ore 21.30, Daniele Gorgone e Nino Pellegrini in “20 Years” Vent’anni di collaborazione musicale tra due grandi maestri livornesi del jazz internazionale, in un unico concerto. Daniele Gorgone al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso in “20 Years”. Un concerto intimistico dove i due jazzisti ripercorrono tutte quelle occasioni in cui hanno suonato insieme in svariati contesti e formazioni, in Italia e all’estero, eseguendo brani originali e standards. Ingresso, 10 euro.

Giovedì 17 settembre, ore 21, Lamberto Giannini in “Presente storico”: nuovo appuntamento con la storia e le conferenze del professor Lamberto Giannini, docente di filosofia e storia, nonché regista e autore teatrale e radiofonico (sia con Paolino Ruffini che con la Compagnia Mayor Von Frinzius), che puntata dopo puntata, tratta tutti gli eventi del Novecento. Il tema di questa sera è “Tangentopoli e la II Repubblica”. Ingresso libero.

Venerdì 18 settembre, ore 21.30, Giovanni Battista Ferrara in “PenSieri SenSa Senso”: la vita e la quotidianità sono viste, nel monologo di Ferrara, da un’angolazione tutta particolare, quasi sui generis dove “i problemi di tutti i giorni sono affrontati con la leggerezza e la necessaria follia che la vita ci richiede”. Quasi un manifesto per l’autore/attore, che utilizza il teatro per dare spazio a riflessioni semiserie sul mondo di oggi; un mondo che se non viene vissuto con la giusta dose d’ironia può risultare molto cupo e inghiottirti. Ingresso libero.

Domenica 20 settembre, ore 21.30, “Flashback ’80”, Rock Music + Daydreams: una serata “indietro nel tempo” con concerti in uno. Gli anni Ottanta come non li avete mai sentiti. Da Alan Parson Project agli Eurythmics a Phil Collins, dalle colonne sonore di mitici film come Flashdance, Dirty Danding, Ritorno al Futuro, Rocky, passando per la grinta di Tina Turner, U2, Bryan Adams, sino al rock più aggressivo di Europe, Bon Jovi, Scorpions, Van Halem. Sul palco, Paola Baroni (voce), Chiara Filippeschi (voce), Maurizio Bacciarelli (Chitarra), Giovanni Mattonai (Tastiere), Massimiliano Bazzieri (basso), Mirko Lelli (batteria) Insieme a loro, Anna, Jacqueline, Matilde, Bianca e Giorgia, nella formazione “Daydreams”. Ingresso libero.

Lunedì 21 settembre, ore 21.30, “Orizzonti Nomadi”: Orizzonti Nomadi è la cover band livornese che fa rivivere i successi dei leggendari “Nomadi”. Con un repertorio che spazia dai profondi anni Sessanta fino agli anni Novanta, il concerto restituisce uno spettacolo appassionato e sentito con tutti i più grandi brani dei “Nomadi”. La band è composta da Aldo Zanni (chitarre e voce), Vincenzo Prisco (voce solista e cori), Marco Lenzi (tastiere e voce), Tino Tozzi (basso e cori), Francesco Granieri (batteria e voce). Ingresso libero.

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