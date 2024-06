L’estate si accende a Villa Trossi con i cori SpringTime e Monday Girls

Appuntamento sabato 22 giugno alle 21,30 a Villa Trossi con la magia dei cori del maestro Cristiano Grasso. Musica italiana, pop-rock, medley da ballare e tanto divertimento

A Villa Trossi tornano i Cori SpringTime e Monday Girls con un concerto dedicato all’estate, pieno di sana leggerezza nella serata di sabato 22 giugno con inizio spettacolo in programma alle 21,30. “Abbiamo deciso di celebrare l’inizio dell’estate proponendo un concerto che fosse all’insegna della leggerezza, della gioia, della grinta del rock – afferma Cristiano Grasso, il maestro e arrangiatore dei due cori labronici – e anche proponendo pezzi famosi ma assolutamente poco usuali per cori polifonici seppure specializzati in repertorio pop-rock”.

Un chiaro esempio è The rhythm of the night di Corona mixato con What Is Love (Haddaway) e Freed from desire ( Gala) per un trio di pezzi totalmente da ballare con le Monday Girls a cui rispondono gli SpringTime con un mashup latino di “Bailando” e “Duele il corazon” di Enrique Iglesias in cui le percussioni di Giacomo Cirinei faranno scintille, insieme al pianoforte di Massimiliano Fantolini.

C’è spazio però anche a pietre miliari del pop-rock con “With or without you” e “Sunday Bloody sunday” degli U2 e “The scientist” dei Coldplay, per passare all’oramai standard “I Say a Little prayer” di Bacharach, per tornare a ballare con “I Will survive” di Gloria Gaynor.

Anche il musical ha il suo spazio con un mega Medley del musical “Il Re Leone” che quest’anno compie 30 anni, ma anche con la grinta irriverente si The Rocky horror picture show.

“Anche la musica italiana avrà il suo spazio – promette il maestro Grasso – e anzi sarà motivo per cantare insieme al pubblico, per un magico coro d’estate sotto le stelle”.

Info: posto unico 12 euro; biglietti disponibili un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria posta all’ingresso di Villa Trossi (via Ravizza, 76); prenotazioni al 338-5081221 (anche via Whatsapp).

