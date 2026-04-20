L’estate si accende in Fortezza Vecchia con il Livorno Tribute Fest

Il festival nasce con l'obiettivo di restituire al pubblico la bellezza della musica vissuta dal vivo attraverso un’esperienza autentica e coinvolgente. Non si tratta solo di semplici concerti, ma di veri e propri racconti immersivi

L’estate 2026 di Livorno si arricchisce di un nuovo, imperdibile protagonista: nasce il Livorno Tribute Fest. Il progetto, firmato dalla casa di produzione Stage 11 (realtà con oltre vent’anni di esperienza nel live entertainment), porterà sul palco della suggestiva Fortezza Vecchia di Livorno quattro grandi produzioni dedicate agli artisti che hanno cambiato la storia della musica. Il festival nasce con l’obiettivo di restituire al pubblico la bellezza della musica vissuta dal vivo attraverso un’esperienza autentica e coinvolgente. Non si tratta solo di semplici concerti, ma di veri e propri racconti immersivi capaci di unire generazioni diverse attorno a un patrimonio musicale immortale.

Il programma si apre il 27 giugno conDe André, La Storia, un intenso docu-spettacolo che ripercorre il pensiero e la vita del grande cantautore attraverso musica, narrazione e materiali video originali. Il 2 luglio sarà la volta di ABBA Dream, uno dei tributi più apprezzati in Europa, capace di ricreare con straordinaria fedeltà l’energia e l’estetica della leggendaria band svedese. Il 17 luglio il palco ospiterà Pink Floyd History, un viaggio visionario tra suoni, luci e immagini che attraversa cinquant’anni di innovazione musicale della band britannica.

A chiudere il festival, il 7 agosto, arriverà Disco Mania Live, una festa travolgente dedicata all’evoluzione della disco music, dagli anni Settanta ai Duemila.

Elemento distintivo del festival è l’altissimo livello delle produzioni: ogni spettacolo è curato nei minimi dettagli da Stage 11 per garantire solidità artistica e un’atmosfera irripetibile. Per chi desidera vivere l’intero percorso del festival, è stato previsto un pacchetto dedicato che permette di assistere a tutti gli appuntamenti in cartellone. Il Livorno Tribute Fest non è solo una rassegna musicale, ma un invito a riscoprire il valore della condivisione in una delle cornici storiche più belle della città.

E per chi ha in programma di assistere a più serate c’è la possibilità di fare un abbonamento e risparmiare 😉 questo il link: https://www.ticketone.it/artist/livorno-tribute-fest/livorno-tribute-fest-abbonamenti-4135643/

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