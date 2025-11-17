“Lettere d’amore ad una sconosciuta” alla libreria Coop di Porta a Mare

Giovedì 20 Novembre alle ore 18.30, presso le Officine Storiche in collaborazione con librerie.coop Porta a Mare di Livorno, Irene Stella presenterà il suo terzo libro di poesie, "Lettere d’amore ad una sconosciuta", edito da Giacovelli Editore.

La presentazione sarà moderata da Valentina Savi, illustratrice e content creator.

Irene Stella, autrice livornese classe 1996 e attualmente impiegata nelle Ferrovie dello Stato, coltiva sin da bambina la passione per la scrittura di racconti. All’età di 18 anni si avvicina alla poesia, spinta dal desiderio di esprimere e condividere in modo diretto le proprie emozioni.

“Lettere d’amore ad una sconosciuta” è un libro che racchiude un grido silenzioso: è felicità, passione, dolore, cura, fragilità e forza. Una sorta di messaggio affidato a una bottiglia in mezzo al mare, destinato a chiunque lo trovi e lo accolga.

In queste poesie ogni lettore può ritrovare una parte di sé: parole da leggere, amare e, se si desidera, dedicare alla propria “sconosciuta”, al proprio “sconosciuto” o semplicemente a se stessi.

