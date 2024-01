Lettura di poesie alla Bottega del Caffè

L’Associazione ALC-APS, con il sostegno del Cesvot, sta organizzando, nella propria sede, una serie di appuntamenti incentrati sulla poesia, sulla Musica e sulla descrizione di zone di Livorno di particolare interesse. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 10 gennaio alle 17, presso la Bottega del Caffè posta in viale Caprera, 35, dal titolo “La Donna e la Poesia”,

Elisabetta Macchia, ben conosciuta nell’ambito teatrale e culturale cittadino, leggerà agli interessati una serie di poesie che abbiano per tema la Donna. Brevi cenni biografici di Paolo Morelli ci introdurranno nel mondo dei vari autori ed il tappeto musicale di Giorgio Maroni coadiuverà le letture. Gli autori visitati saranno Dante Alighieri, Guido Gozzano, Ada Negri, Giuseppe Ungaretti, Pablo Neruda, Giorgio Caproni, Eugenio Montale ed Alda Merini. Il pomeriggio culturale sarà ad ingresso gratuito e quanti interessati al mondo della poesia sono invitati a non mancare. Appuntamento dunque per mercoledì 10 gennaio alla Bottega del Caffè, ore 17, con ingresso libero, Elisabetta Macchia leggerà un programma di poesie dal titolo “La Donna e La Poesia”.

