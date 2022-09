Letture ed altre storie feline in Fortezza Nuova

Un pomeriggio all'insegna dei nostri amici felini tra letture e storie di associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio

“Letture ed altre storie feline” venerdì 2 settembre alle 18, ingresso gratuito, in Fortezza Nuova. Un pomeriggio all’insegna dei nostri amici felini tra letture e storie di associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. Letture a cura di Luigia Scerra. In collaborazione con Fortezza Village sarà presente anche il garante per gli animali del Comune

