L’evento Tre livornesi e una Renault 4 in Fortezza Vecchia

Da sabato 14 a mercoledì 28 ottobre una mostra fotografica, un libro e il raduno di Renault 4 ripercorrono in Fortezza Vecchia il viaggio del 1986 di Ivo Ciucci e altri due livornesi a bordo di una R4. Iniziative realizzate in collaborazione con Confcommercio Provincia di Livorno

di Giulia Bellaveglia

Una mostra fotografica, la presentazione di un libro e un raduno di Renault 4. Tutto questo, e molto altro, è ciò che andrà in scena da sabato 14 a sabato 28 ottobre in Fortezza Vecchia con l’evento “3 livornesi e una Renault 4” grazie all’impegno di uno dei tre protagonisti, Ivo Ciucci, e della sua azienda Matita&Pennello, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Livorno e con numerose altre realtà. “Un’iniziativa – racconta Ciucci – che nasce con l’obiettivo di raccontare un viaggio di quaranta giorni, del 1986. Ero insieme ad altri due amici e lo facemmo proprio con una Renault 4 avuta “in prestito” dopo aver vinto il concorso “Renault sulle strade del mondo” indetto dalla casa automobilistica per promuovere questo modello. Direzione, una tomba sperduta a Monte Nemrut in Anatolia, Turchia, che sarebbe poi diventata patrimonio dell’Unesco. Inizialmente ho lavorato sulle foto, ricercando le diapositive e stampandole. Poi mi sono reso conto che sentivo la necessità di raccontarlo anche a parole, così ho provato a scrivere questa avventura. E ne è nato il testo “Turchia 1986. 3 livornesi e una Renault 4. Alla scoperta dei Colossi di Antioco (diario di viaggio)””. Il volume, realizzato in collaborazione con Studio Eurobudget, ripercorre passo passo l’avventura dei tre amici con qualche simpatico aneddoto scritto in livornese puro. “Siamo contenti di aver contribuito a questa realizzazione – commenta Alessio Cavallini di Studio Eurobudget – Ivo è un amico ed entrambi abbiamo la passione per le auto”. Oltre alla presentazione del libro, in programma per sabato 14 ottobre alle 17, previsto per domenica 15 alle 17 il cabaret di Claudio Marmugi; per sabato 21 alle 17 l’intrattenimento comico vernacolare di Enrico Faggioni e per sabato 28 musica anni ’80 con i Riptide. Raduno delle Renault 4, domenica 22 ottobre a partire dalle 10. “Un esempio – conclude il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli – di come le cose funzionino bene quando si fa sistema. Con il nostro socio Ivo siamo riusciti a creare un evento importante in uno dei luoghi più belli di Livorno. Un aspetto che, sono sicuro, farà conoscere la nostra città anche all’esterno”. La mostra fotografica sarà aperta per tutta la durata della manifestazione dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

