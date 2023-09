L’Experience Zola, al Cinema 4 Mori la premiére del film con il regista

Il 22 settembre alle 21.30 al Cinema Teatro 4 Mori si svolgerà la premiére del film L’Experience Zola alla presenza del regista Gianluca Matarrese. Il 4 Mori è stato scelto per far parte del tour di anteprima del film. Il regista sarà in sala per presentarvi il suo lavoro, non mancate!

